Na finale merita Martina Ratej in Luka Janežič

Sedem slovenskih atletov na svetovnem prvenstvu v Londonu

31. julij 2017 ob 16:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na svetovnem prvenstvu v atletiki, ki bo med 4. in 13. avgustom v Londonu, bo nastopilo sedem slovenskih predstavnikov, najvišje pa lahko posežeta Martina Ratej v metu kopja in Luka Janežič v teku na 400 m.

Člana celjskega Kladivarja se spogledujeta s finalnima nastopoma.

Ratejeva, Janežič, Rok Puhar (maraton), Agata Zupin (400 m ovire) in Anita Horvat (400 m) so izpolnili norme Mednarodne atletske zveze (Iaaf), nastopili pa bosta še Tina Šutej (palica) in Maruša Černjul (višina), ki ju je 26. julija Iaaf dodal na tekmovalni seznam glede na njuni uvrstitvi na lestvicah.

Martina Ratej ima med prijavljenimi sedmi letošnji dosežek v metu kopja, Janežič na 400 m pa trinajstega po lestvici, ki jo je objavil Iaaf. Ratejeva je letos kopje največ vrgla 64,85 m. Prva med prijavljenimi je aktualna olimpijska zmagovalka Sara Kolak s Hrvaške (68,43 m). Druga je svetovna rekorderka Čehinja Barbora Športakova (68,26).

Luka Janežič, evropski prvak do 23 let, je 21. julija na diamantni ligi v Monaku zasedel šesto mesto in s časom 44,84 sekunde izboljšal svoj slovenski rekord; 45,07 je tekel 13. avgusta lani v polfinalu na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru. Prvi na 400 m je s 43,62 svetovni rekorder, olimpijski prvak Wayde van Niekerk iz Južnoafriške republike, ki bo v Londonu branil naslov.

Maruša Černjul (Kladivar) je 27. v skoku v višino (1,91 m), na čelu pa je branilka naslova Rusinja Marija Lasickene (2,06 m); Iaaf ji je kot še nekaterim ruskim predstavnikom dovolila nastop, saj bo po Pekingu pred dvema letoma tokratno prvenstvo zaradi sistematičnega dopinga drugo brez ruske reprezentance. Posamezniki iz Rusije bodo nastopili pod zastavo mednarodne zveze.

Edina slovenska atletska finalistka na lanskih olimpijskih igrah Tina Šutej (Mass Ljubljana) deli 29. izid v skoku s palico (4,50 m), kjer je prva po izidih sezone olimpijska zmagovalka Grkinja Ekaterini Stefanidi (4,85 m).

Agata Zupin (Kamnik) je 32. na 400 m ovire; 23. julija je na evropskem prvenstvu za starejše mladince v italijanskem Grossetu v finalu teka na 400 m ovire osvojila srebrno medaljo in s časom 55,96 sekunde izboljšala svoj državni članski rekord, ki ga je dosegla dan prej v polfinalu. Na čelu svetovne lestvice je olimpijska zmagovalka Američanka Dalilah Muhammad (52,64).

Anita Horvat (Mass) ima 48. izid 400 m; 14. julija je v kvalifikacijah na evropskem prvenstvu za mlajše člane v poljskem Bydgoszczu s časom 51,94 postavila slovenski rekord, v finalu je bila nato četrta. Na čelu lestvice je šestkratna olimpijska zmagovalka in branilka naslova Allyson Felix iz ZDA (49,65).

Rok Puhar (Triglav Kranj), sedmi slovenski potnik na SP, ima 59. izid (2:18:22) med tistimi, ki so letos tekli maratonsko razdaljo ter so dobili pravico do nastopa na največji atletski tekmi leta. Puhar je 23. aprila v Hamburgu osvojil 14. mesto in s časom 2:18:22 izpolnil normo za SP, čeprav je bil to njegov prvi tekmovalni nastop na 42 km. Najboljši čas sezone je dosegel Etiopijec Tamirat Tola (2:04:11), bronast na lanskih OI na 10.000 m.

T. O.