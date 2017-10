Na Hrvaškem zahtevajo odstop selektorja še pred odločilno tekmo

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Obup kapetana Luke Modrića najbolje pričara vzdušje v hrvaški reprezentanci. Foto: Reuters Sorodne novice Soiri v zadnji minuti šokiral Hrvate, prvi poraz Srbov Dodaj v

7. oktober 2017 ob 09:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po nepričakovanem remiju s Finsko so se nogometaši Hrvaške znašli v nezavidljivem položaju, saj se jim svetovno prvenstvo vse bolj izmika. V ponedeljek bodo gostovali v Ukrajini in najverjetneje bodo morali zmagati.

V skupini I po podvigu in zmagi v Turčiji z 0:3 najbolje kaže Islandiji, ki mora prvo mesto in neposredno uvrstitev na SP potrditi v ponedeljek z domačo zmago nad Kosovom.

Za drugo mesto v skupini se bosta udarili Ukrajina in Hrvaška, ki sta zbrali enako število točk. Hrvaška bi osvojila drugo mesto tudi z neodločenim izidom, a to morda ne bo vodilo v dodatne kvalifikacije. Hrvatom namreč grozi, da bodo ob remiju najslabša drugouvrščena ekipa, kar bi pomenilo konec upov na svetovno prvenstvo.

Med drugouvrščenimi reprezentancami trenutno vodi Portugalska s 15 točkami, Italija jih ima 14, Danska in Severna Irska pa po 13. Wales, Hrvaška in Škotska imajo po 11 točk, Švedska in BiH ob tekmi manj pa 10 oziroma osem točk. Scenarijev je več, Hrvatom pa bi lahko pomagali tudi Slovenci, če bi vsaj remizirali s Škotsko.

V hrvaški nogometni javnosti vre, glavna tarča kritik pa je selektor Ante Čačić, ki številnih izvrstnih nogometašev ne zna povezati v celoto. Večina zahteva njegovo zamenjavo še pred obračunom z Ukrajino.

Nemir se je zavlekel tudi med igralce in tako je Luka Modrić ošvrknil selektorja. "Ne smemo bežati od dejstev. Veliko stvari ne deluje. Ne smemo iskati izgovorov v slabem vzdušju, ker navijači zahtevajo odstop glavnih ljudi v nogometni zvezi. Mi moramo biti zunaj tega in se osredotočiti na zelenico," je povedal Modrić. Dodal je: "Kaj naj zdaj naredimo? S Čačićem smo šli v te kvalifikacije in zdaj je tako, kot je. Do Islandije je še šlo, potem pa se je vse obrnilo. Situacija je katastrofalna, toda imamo še eno priložnost, da vse popravimo."

