Na Ibroxu preveč napak Maribora za pozitivno oceno

Odmevi po porazu slovenskih podprvakov s 3:1

10. avgust 2018 ob 10:17

Glasgow - MMC RTV SLO

Prvi poraz v novi sezoni je Maribor pahnil v nezavidljiv položaj na poti proti skupinskemu delu Evropske lige, a poln Ljudski vrt bi lahko dal potrebno energijo za izničenje zaostanka 1:3.

Na prvi tekmi 3. predkroga Evropske lige so Rangersi v Glasgowu hitro povedli, kar pa vijoličastih ni zmedlo in do konca polčasa so izenačili. V 40. minuti je zadel levi bočni branilec Mitja Viler. Izid ob polčasu je bil tako zelo ugoden, kar pa ne moremo reči za nadaljevanje.

"Dva različna polčasa sta bila. V prvem polčasu smo prevladovali, v drugem pa vse zamočili. Takoj so imeli dva strela s kota in dobili zalet, mi pa smo se povlekli nazaj. Kot da bi se zadovoljili z izidom 1:1. Upam, da bo moj gol v skupnem seštevku pomagal. Vse je še odprto. Ne bo lahko, verjamem pa, da bomo v Mariboru zmagali," je povedal Viler.

Tudi 2:1 bi se slišalo kar dobro, a so Rangersi na Ibroxu v 86. minuti dosegli še en zadetek. "Drugi polčas je bil najboljši, odkar vodim Rangerse," je povedal trener Rangersov Steven Gerrard. Maribor bo moral tako na povratni tekmi vse sile usmeriti v napad (in doseči vsaj dva zadetka), pri tem pa ne bo smel pozabiti na obrambo.

Slabo vstopili v oba polčasa

"Rezultat ni dober, o tem ni dvoma. Odigrali smo dvoboj različnih polčasov. V prvem v določenem delu izredno dobro, v drugem pa v celoti slabo. Skupaj je bilo to bistveno premalo, zato tekme ne moremo oceniti kot pozitivne. Oba polčasa smo slabo začeli, predvsem pa je nenavadno, da smo iz odličnega izhodišča po prvem tako slabo vstopili v drugi polčas in potem nismo nehali delati napak," je za klubsko spletno stran povedal trener Maribora Darko Milanič.

"Težko je reči, kaj je šlo narobe. Pričakovali smo njihov začetni pritisk in se ga v določenem obdobju dobro otresli, ko smo začeli igrati po tleh in s kombinatoriko prihajali naprej. Kljub tisti napaki in hitro prejetemu zadetku smo bili v nadaljevanju okej. Ko nam je zmanjkal Tavares v organizaciji igre, ki je bil v prvem polčasu res dober, pa nam ni več uspevalo. Preprosto smo naredili preveč napak proti tako kakovostnemu nasprotniku."

S Pihlerjem dobil več stabilnosti

Ker je želel Milanič z organizacijo igre umiriti nasprotnika, je v začetno postavo uvrstil Aleksa Pihlerja, ki je po mnenju Milaniča odigral odlično. "Tekmeci imajo izredno dinamiko, morali smo zmanjšati njihov tempo v igri naprej, saj nekateri naši igralci tega nimajo in potem je treba kompenzirati zadeve. S Pihlerjem sem hotel doseči, da bi imeli več stabilnosti in to smo tudi dobili."

Zaradi gola v gosteh Maribor še zdaleč ni odpisan. "Nekaj takšnih dvobojev smo že odigrali, lahko jih znova. Treba bo nekaj spremeniti, narediti vse, da pospešimo zadeve v igri. Ni nam všeč, da izgubljamo, tega nismo vajeni in vse bomo naredili, da bi bili v povratnem dvoboju na najvišjo mogoči ravni," še pravi Milanič.

