Na Jesenicah - očitno - močno zavihali rokave

18. februar 2017 ob 10:44

Jesenice - MMC RTV SLO

Hokejsko dogajanje v teh zimskih dneh nikakor ne pojenja. Pred tednom dni so nas znova navduševali fantje z risom na prsih, v četrtkovem večeru pa se je na Jesenicah zbralo kar 3.000 gledalcev.

V prenovljeni lepotici Zgornje-savske doline kaj takega še nismo videli. Seveda, ko govorimo o hokeju.

Jeseniško hokejsko dogajanje se z izjemo tekem domačega prvenstva že pet sezon odvija skorajda v ilegali. V zadnjih sezonah se navkljub vloženemu trudu posameznih zanesenjakov, ki so ves čas imeli tudi odločno podporo s Celovške v Ljubljani, kjer domuje tudi večni rival, prav veliko ni premaknilo na bolje.

Lanska razmišljanja, da na oni strani Karavank vsi komajda čakajo, da se rdeči oklepniki vrnejo v avstrijsko prvenstvo, so bila bolj v domeni rubrike "Saj ni res, pa je" nekdanjega Politikinega Zabavnika, ki bo ob koncu tedna dopolnil že častitljivo 78. leto izhajanja.

Hokej želijo vrniti v polni sijaj

V dopisu pred dnevi pred tekmo Alpske lige s petkratnimi prvaki Italije Asiagom so nas v mestu rdečega prahu opozorili, da se znova nekaj dogaja. Že s tem, da so nam namignili, da se v klub vrača nekdanji kapetan Tomaž Razingar, je bilo vredno pozornosti. Ko smo na tekmi v četrtkovem večeru na poti proti Podmežakli obstali že ob Stari Savi, in se po polžje premikali proti dvorani vseh dvoran za častilce hokejske rdeče barve, je dalo slutiti, da bo to poseben dan. Uvodni met za tekmo je pripadel legendarnemu vratarju Cvetu Pretnarju, v dvorani pa smo srečali toliko obrazov nekdanjih igralcev kot ne pomnimo niti iz najboljših let zadnjega obdobja jeseniškega hokeja. Nenavadno se nam je zdelo, da se je po hodnikih dalo slišati ruski jezik, obenem pa smo srečevali obilo kitajskih obrazov.

Na Jesenicah so očitno res močno zavihali rokave in poskušajo vse, da bi se hokej vrnil v vsem svojem sijaju. Res nenavadno za čas, ko se večina, tudi najboljših slovenskih športnih kolektivov, spogleduje z vse težjim položajem v našem športu. Pa če se pri tem ozremo le k večnim tekmecem rdečih pod Rožnikom v Ljubljani, ki bodo v domačem Tivoliju odigrali zadnjo domačo tekmo v letošnjem avstrijskem prvenstvu z Beljakom.

Pod avstrijsko okrilje v elitnem ducatu moštev pa si znova želijo tudi na Jesenicah. Pogovori o tem naj bi že stekli. Da bo pot povratka precej težja kot tista ob sestopu, je jasno vsem. Četrtkovo vzdušje pa je nakazalo, da si večina v mestu hokeja tega želi. Toda, ko se je dan vse bolj prevešal v petek, je bilo vse več misli usmerjenih k temu, da je nalog, ki so pred prenovitelji, zares ogromno. Le želimo si lahko, da se tega vsi zavedajo. Seveda na čelu z najbolj izpostavljenim Tomažem Razingarjem, ki je tudi lastnik blagovne znamke kluba, ki je prvi naslov državnega prvaka osvojil pred šestimi desetletji. Skoraj bi si upal trditi da 'Raza' ali popularno 'Rdeči 9' tako zahtevne in obenem težke tekme še ni igral.

Podoba reprezentančnega risa utegne zbledeti

Obenem mu morajo slediti tudi vsi, ki imajo na skrbi slovenski klubski hokej v celoti. Nikakor se ne smejo zadovoljiti s tem, da bi denimo že v naslednji sezoni večni slovenski derbi spremljali v Alpski ligi. To je sprejemljivo le v elitni avstrijski konkurenci. In če so zelo optimistično vstopili v končnico letošnje sezone na Gorenjskem, bi bilo dobro da se čim prej nekaj podobnega zgodi tudi v vse bolj praznem Tivoliju. Brez obeh močnih klubov bo namreč slej ali prej zbledela tudi podoba reprezentančnega risa.

Dare Rupar, Val 202