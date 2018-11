Na Jesenicah po derbiju odstavili Glaviča

Ekipo bo začasno vodil Aleš Burnik

26. november 2018 ob 10:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vodstvo hokejskega kluba SIJ Acroni Jesenice je po porazu na derbiju proti Olimpiji odpustilo trenerja Gabra Glaviča. Ekipo bo na naslednjih dveh tekmah vodil Aleš Burnik.

Olimpija je v Tivoliju premagala železarje prvič po dveh letih in pol. Ljubljančani so zaostajali 2:3, nato pa je v 51. minuti izenačil Aleš Mušič. Srečanje je 53 sekund pred koncem odločil Sašo Rajsar.



"Že od začetka sezone govorim, da nismo nadomestili nobenega igralca v obrambi. Zelo težko nam je v obrambni tretjini, saj imamo težave pri izhodih," je po tekmi razlagal Glavič.

Pred sezono so Jesenice zapustili Miha Logar, Aleksandar Magovac in David Planko. "Imamo prekratko klop. Ko se je predsednik odločil, da bo nadaljeval zgodbo na Jesenicah, sem začel iskati igralce, ki bi nadomestili vse odhode. Do danes nismo dobili okrepitev na branilskih položajih zaradi financ. Z dvema napadalcema, ki sta celotno kariero igrala v napadu, se ne moremo primerjati z našo lansko ekipo. Zelo se pozna, da so nas zapustili trije odlični branilci. Tega ne moremo nadomestiti," je bil do vodstva kritičen Glavič.

Manj kot 24 ur pozneje je Glavič že nekdanji trener.

R. K.