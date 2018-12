Marcel Rodman je za Slovenijo igral na 14 svetovnih prvenstvih. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Na jeseniško klop sedel Marcel Rodman

Najprej iskali tujega trenerja

5. december 2018 ob 13:58

Jesenice - MMC RTV SLO

Marcel Rodman je po pričakovanju postal trener hokejistov Jesenic, na vročem stolčku je zamenjal Gabra Glaviča.

Glavič je lani železarje popeljal do naslova državnega prvaka, brez dela pa je ostal po porazu na derbiju proti Olimpiji.

Rodman je bil do zdaj pomočnik ameriškega strokovnjaka Aarona Foxa pri hrvaškem Medveščaku iz Zagreba. Predsednik jeseniškega kluba Anže Pogačar ni želel govoriti o trenerskih kandidatih, priznal pa je, da so novega trenerja sprva iskali v tujini, na koncu pa so se odločili za starejšega od bratov Rodman.

S. J.