Zahovića ni na Katančevem seznamu za Glasgow

Tekma prihodnjo nedeljo na Hampden Parku

16. marec 2017 ob 10:43,

zadnji poseg: 16. marec 2017 ob 13:00

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

Selektor nogometne reprezentance Srečko Katanec je razkril seznam igralcev, na katere računa na kvalifikacijski tekmi za SP 2018 26. marca na Škotskem.

Na seznamu je nekaj sprememb v primerjavi z zadnjimi jesenskimi tekmami, v reprezentanco se vrača tudi Kevin Kampl ("Videli bomo, če bo prišel. Moral bi priti, toda v življenju me nič več ne preseneti," se je pošalil selektor o nogometašu Bayerja, ki je za Radio Slovenija potrdil prihod), ni pa Katanec vpoklical najboljšega strelca Prve lige TS Luke Zahovića.

"Luka se razvija zelo lepo. Razčistiti želim, da ne sovražim nikogar. Nikogar pa ne bom klical, da bom všečen novinarjem," je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju med drugim povedal Katanec. Iz slovenske lige sta poleg Milivoja Novakovića na seznamu Matija Širok in Žan Majer iz Domžal.

Največ rošad pri bočnih branilcih

Potem ko je zadnjo kvalifikacijsko tekmo na Malti zaradi kartonov izpustil Aljaž Struna, je branilec Carpija znova med kandidati za nastop. Po dolgem času je Katanec na spisek uvrstil tudi njegovega brata Andraža, ki je bil kar nekaj časa brez kluba, novega pa je sredi januarja našel ravno na Škotskem. Nosi dres Heartsa. Vrnil se je tudi Luka Krajnc.

Rene Krhin in Miha Zajc v klubu ne igrata, Bojan Jokić pa je bil v soboto na igrišču prvič po 12. oktobru, zato Katanec ni brez skrbi: "Ne vem, v kakšen stanju bo prišel Iličić, ki je bil nazadnje eden najboljših. Tudi nekateri drugi so, kakršni so, imam nekaj skrbi."

Izmed bočnih branilcev so tokrat brez vpoklica ostali Nejc Skubic, Dejan Trajkovski, Boban Jović in Gregor Sikošek, Petar Stojanović pa že prej ni upravičil selektorjevega zaupanja. Poleg njih se zbora ne bodo udeležili niti Rok Kronaveter, Andraž Šporar, Aleks Pihler in Antonio Delamea Mlinar, ki so sodelovali na jesenskih reprezentančnih akcijah.

"Čaka nas težka tekma, glede na to, da smo si ogledali precej tekem Škotov. Za zadnji dve mi ni jasno, kako so jih izgubili s po 0:3, saj si tega niso zaslužili. So agresivni, dobri, ustvarjajo si priložnosti. Upam, da se jim proti nam ne bo odprlo. Vemo, kaj nas čaka. Zanje je ta tekma praktično zadnja, kjer lahko ujamejo priključek, če želijo biti drugi v skupini," je o tekmecih razmišljal Katanec.

Podpora 700 navijačev

Na Hampden Parku v Glasgowu bo slovensko reprezentanco spodbujalo približno 700 navijačev.

Po štirih krogih zaseda Slovenija z osmimi točkami drugo mesto v skupini F, za vodilno Anglijo zaostaja dve točki. Škotska je peta s štirimi točkami.

Posnetek celotne novinarske konference si lahko ogledate spodaj (od 14:00 dalje).

REPREZENTANČNI SEZNAM ZA TEKMO PROTI ŠKOTSKI

Vratarji:

Belec Vid, Carpi (ITA II)

Koprivec Jan, Anorthosis Famagusta (CIP)

Oblak Jan, Atletico Madrid (ŠPA)

Branilci:

Cesar Boštjan, Chievo (ITA)

Jokić Bojan, Ufa (RUS)

Krajnc Luka, Frosinone (ITA II)

Mevlja Miha, Rostov (RUS)

Samardžić Miral, Akhisar Belediyespor (TUR)

Struna Aljaž, Carpi (ITA II)

Struna Andraž, Hearts (ŠKO)

Širok Matija, Domžale (SLO)

Vezisti:

Birsa Valter, Chievo (ITA)

Črnic Matic, Rijeka (HRV)

Kampl Kevin, Bayer Leverkusen (NEM)

Krhin Rene, Granada (ŠPA)

Kurtić Jasmin, Atalanta (ITA)

Majer Žan, Domžale (SLO)

Omladič Nik, Eintracht Braunschweig (NEM II)

Verbič Benjamin, Köbenhavn (DAN)

Zajc Miha, Empoli (ITA)

Napadalci:

Berić Robert, St. Etienne (FRA)

Bezjak Roman, Rijeka (HRV)

Iličić Josip, Fiorentina (ITA)

Novaković Milivoje, Maribor (SLO)

Skupina F

Nedelja, 26. marca, ob 18.00:

ANGLIJA - LITVA

Ob 20.45:

ŠKOTSKA - SLOVENIJA

MALTA - SLOVAŠKA

Lestvica: ANGLIJA 4 3 1 0 6:0 10 SLOVENIJA 4 2 2 0 4:2 8 SLOVAŠKA 4 2 0 2 7:2 6 LITVA 4 1 2 1 5:7 5 ŠKOTSKA 4 1 1 2 6:8 4 MALTA 4 0 0 4 1:10 0

M. R.