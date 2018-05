Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Roberto Mancini bo skušal Italijo popeljati na evropsko prvenstvo leta 2020. Foto: Reuters Dodaj v

Na klopi "azzurrov" bo sedel Mancini

Dogovor naj bi bil sklenjen do 20. maja

2. maj 2018 ob 20:59

Rim - MMC RTV SLO

Roberto Mancini se je že dogovoril z italijansko nogometno zvezo in bo prevzel italijansko reprezentanco. Do konca sezone ostaja na klopi Zenita iz St. Peterburga.

53-letni Mancini se je v Rimu sešel z Alessandrom Costacurto in Gabrielejem Orialijem ter sprejel ponudbo. "Azzurre" bo prevzel po koncu ruskega prvenstva. Dokončni dogovor naj bi bil sklenjen do 20. maja, ko bo Mancini končal klubske obveznosti. Podpisal naj bi dveletno pogodbo in na sezono zaslužil po štiri milijone evrov.

"Menim, da je za vsakega trenerja vodenje italijanske reprezentance prestižna naloga, na katero je lahko ponosen," je dejal Mancini za RAI.

Gian Piero Ventura je bil odstavljen, potem ko se izbrani vrsti ni uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo v Rusiji. Glavni favorit za mesto selektorja je bil Carlo Ancelotti, ki pa je ponudbo zavrnil. Sezono je začel na klopi Bayerna, a je bil že konec septembra odpuščen po porazu v Parizu z 0:3. Med kandidati je bil tudi Claudio Ranieri, ki je pred dvema letoma senzacionalno osvojil naslov angleškega prvaka z Leicesterjem.

Mancini je zbral 36 nastopov za reprezentanco, kot trener pa je naslove prvaka osvajal doma z Interjem in v Angliji z Manchester Cityjem.

