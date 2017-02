Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Krimovke bodo skušale presenetiti favorizirane Romunke. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Kodeljevo prihajajo evropske prvakinje

Tekma bo v soboto ob 17.00

2. februar 2017 ob 13:22

Rokometašice Krima Mercatorja bodo po porazu na Madžarskem v 2. krogu drugega dela Lige prvakinj gostile aktualne evropske prvakinje, romunsko ekipo CSM Bukarešta.

Tekma na Kodeljevem bo v soboto ob 17. uri. Slovenke so pred tekmo z Romunkami v boljšem položaju, saj imajo po zaslugi prvega dela tekmovanja šest točk, nasprotnice le tri. Trener Uroš Bregar trdi, da tekma v Györu, ki so jo krimovke izgubile z 39:22, zagotovo ni realen kazalnik stanja.

Branilkam naslova za zdaj še ne gre vse po načrtih, vendar gre še vedno za vrhunsko zasedbo. "Kot vsaka vrhunska ekipa imajo tudi oni dve vrhunski vratarki, Paulo Ungureanu in našo nekdanjo vratarko Jeleno Grubišić, ki bo po mojem mnenju tudi začela tekmo proti nam. Potem sta tu dve odlični krilni igralki, Carmen Martin in Majda Mehmedović, na zunanjem položaju je Linnea Torstenson, tudi naša nekdanja igralka, tako kot tudi na črti Oana Manea, na sredini pa je Švedinja Isabelle Gullden, na desnem zunanjem pa Francozinja Camille Ayglon-Saurina. Skratka, gre za zvezdniško zasedbo z visokim proračunom, s katerim se mi za zdaj ne moremo primerjati. Ampak tudi v prvem delu sezone smo igrali proti klubom, ki so imeli višji proračun, pa smo bili vseeno uspešni," razmišlja Bregar.

Zbolela je Miša Marinček, tako da je njen nastop vprašljiv, še nekaj časa pa ne bo na voljo poškodovana Elizabeth Omoregie. Druge igralke so bolj ali manj zdrave, vse pa si želijo, da bi bila dvorana Kodeljevo polna.

DRUGI DEL, 2. krog



Skupina 1, sobota:

ASTRAHANOČKA - BUDUĆNOST

VARDAR - METZ

FERENCVAROS - THÜRINGER



Vardar 9, Ferencvaros 7, Budućnost 6, Metz in Thüringer po 4, Astrahanočka brez točk.

Skupina 2, sobota ob 17.00:

KRIM MERCATOR - BUKAREŠTA

LARVIK - MIDTJYLLAND

ESBJERG - GYÖR nedelja



Györ 8, Krim Mercator in Midtjylland po 6, Larvik 4, Bukarešta 3, Esbjerg 2.

