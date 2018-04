Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! 30. junija in 1. julija bo na Peci na avstrijskem Koroškem in na Jamnici na slovenskem Koroškem potekala četrta dirka svetovne serije enduro v gorskem kolesarstvu. Foto: EPA

Na Koroškem poleti najboljši gorski kolesarji sveta

Tekmovalci v kar pet kilometrov dolg rudarski rov

12. april 2018 ob 15:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Koroška bo na začetku poletja gostila največje tekmovanje v gorskem kolesarstvu pri nas. V deželi pod Peco pričakujejo okoli 500 najboljših tekmovalcev na svetu, ki bodo preizkušali zahtevne koroške gorske poti.

30. junija in 1. julija bo na Peci na avstrijskem Koroškem in na Jamnici na slovenskem Koroškem potekala četrta dirka svetovne serije enduro v gorskem kolesarstvu. V seriji je napovedanih šest tekem.

V koroških gozdovih dan za dnem nastajajo kolesarske poti, po katerih se bodo spuščali najpogumnejši gorski kolesarji sveta. "Spusti so za tekmovalce malce zahtevnejši, kot so za amaterje," pravi direktor tekmovanja Damjan Kalčič.



"Enduro je takšna disciplina, ki je kombinacija skoraj vseh disciplin. Telesno moraš biti zelo dobro pripravljen, da lahko dirko izpelješ. Če hočeš zmagati, moraš tehnično zelo obvladati veščine gorskega kolesarjenja," pa je povedal Anej Štrucl.



Te dobro pozna eden najboljših gorskih kolesarjev pri nas Vid Peršak, ki že pozna vse pasti na progi: "Pripravljam se intenzivno. Treniram vsak teden. Računam, da bom do dirke dosegel svoj vrhunec pripravljenosti."



Priprave na tekmo so v polnem razmahu, že odkar je skopnel sneg, saj je treba očistiti kar 100 km koroških gorskokolesarskih poti, ki so plod preteklega dela. "Te poti je treba vzdrževati tako za turiste kot za tekmovalce. Če eno leto pustiš progo nedotaknjeno, je ni več."



Eno najpestrejših dirk do zdaj bo gostilo tudi podzemlje Pece, saj bodo šli kolesarji v kar pet kilometrov dolg rudarski rov. Kolesarji bodo svetlobo spet zagledali po dobre pol ure trajajoči trasi opuščenih rudniških rovov.

VIDEO 500 najboljših gorskih kolesarjev pride pod Peco

T. O., Katja Gole