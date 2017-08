Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Goran Jagodnik, ki je v lanski sezoni Ilirijo popeljal v prvo ligo, bo tudi med nastopajočimi na prireditvi 24 ur košarke na Ježici. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na košarkarskem maratonu tudi Bečirović, Jagodnik in Horvat

Začetek v petek, 8. septembra, ob 20. uri

17. avgust 2017 ob 18:12

Ljubljana - STA

Drugi septembrski konec tedna bo na Ježici v Ljubljani po 13 letih spet najstarejši slovenski košarkarski maraton, imenovan 24 ur košarke na Ježici.

Pomerili se bodo mladi košarkarji Ježice in nekdanji reprezentanti, med njimi Sani Bečirović, Goran Jagodnik, Walter Jeklin, Slavko Duščak, Roman Horvat in drugi. Dogodek se bo začel v petek, 8. septembra, ob 20. uri na zunanjem igrišču ŠRC Ježica.

Glasbena skupina Big Foot Mama bo projekt podprla s prijateljskim koncertom, ki bo v soboto, 9. septembra, ob 21.30.

"Ježica je moj matični klub in že, ko sta mi Matej Avanzo kot predsednik in Aleš Omejc kot direktor kluba ponudila podpredsedniško mesto, nisem prav nič okleval. Prav ta klub je namreč zaslužen za moje košarkarske temelje, za delovne navade, pozitiven način razmišljanja in mnoga prijateljstva. V mladosti sem sodeloval na legendarnih 24-urnih ježiških maratonih in navdušen sem bil nad idejo, da postanem ambasador nove izvedbe te prireditve, še posebej ker se nam zares obeta pravi spektakel," je povedal podpredsednik KD Ježica in nekdanji košarkar Ježice Uroš Slokar.

Najstarejši slovenski košarkarski maraton so prvič izvedli leta 1974.

