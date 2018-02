Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Organizatorji so s "kompletom za preživetje" poskrbeli, da športnikov in funkcionarjev na odprtju iger v petek ne bo preveč zeblo. Foto: Meta Zoran VIDEO Izjemno nizke temperature... Dodaj v

Na ledenem odprtju iger športnikom "komplet za preživetje"

Kaže, da bodo to najbolj mrzle igre do zdaj

5. februar 2018 ob 14:27

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Športniki in funkcionarji, ki prihajajo na prizorišče zimskih olimpijskih iger v Južno Korejo, se večinoma pogovarjajo le o polarnem mrazu. Videti je, da bodo igre v Pjongčangu najbolj mrzle doslej.

Na petkovem odprtju se utegnejo temperature spustiti do 20 stopinj Celzija pod ničlo, zato v nekaterih reprezentancah razmišljajo, da se športniki in funkcionarji uvodne slovesnosti ne bi udeležili. Zanesljivo bo to najbolj "ledeno odprtje" iger do zdaj, potem ko so v Lillehammerju leta 1994 izmerili -11 stopinj.

Med državami, ki se bojijo polarnega mraza, je tudi Italija. Svojim športnikom zato svetujejo, naj se v času petkovega odprtja iger ves čas gibljejo. Zdravniki iz italijanske ekipe so trenerjem in osebju, ki imajo težave s srcem ali sladkorno bolezen, naročili, naj namesto udeležbe na odprtju ostanejo na toplem. Stadion, kjer bo uvodna slovesnost, je namreč povsem odprt in nima strehe, bodo pa organizatorji postavili vetrobransko steklo, ki naj bi ustavilo močne vetrove, ter 40 prenosnih plinskih grelnikov in več ogrevanih šotorov. Vsak bo dobil tudi "komplet za preživetje" z volneno odejo, pleteno kapo, pončem in ogrevalnimi vložki za roke in noge.

Športniki so večinoma na mraz navajeni. "To ni nič posebnega. Pogosto ni najprijetneje, ampak smo že smučali in trenirali v tako mrzlih razmerah ter imamo nekaj izkušenj s tem. Maže tudi delajo za takšen mraz in zaupam serviserjem, da bodo izbrali pravo mešanico," je povedal Boštjan Kline.

Biatloncu Klemnu Bauerju sibirske temperature zelo ustrezajo: "Če bi se pošalil, bi rekel, da je ravno prav. Bolj ko je mraz, bolj uživam. Moj organizem se morda še bolje odziva na nižje temperature." Ima pa težave z mrazom Jakov Fak: "Ta temperatura je zame velik izziv, zaradi mojega prsta, ki prej kot drugim neha funkcionirati."

Legendarni japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai je dejal, da med skokom mraz ne bo težava, saj gre le za kratek čas. "Najbolj grozljiva pa bo slovesnost ob odprtju, zanjo si bom moral po vsem telesu nalepiti toplotne obliže."

Športni direktor nemške alpske smučarske reprezentance Wolfgang Maier je spomnil, da so tekmovali tudi že pri minus 30 stopinjah Celzija. "Tako mrzlo pa ne bo," je dodal, izrazil pa je tudi mnenje, da so lahko veseli, ker ne bo deževalo, tako kot je decembra in januarja.

T. O.