Na letalnem krstu Domen Prevc tik pred Petrom

4. februar 2017 ob 12:34,

zadnji poseg: 4. februar 2017 ob 17:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zmagovalec prve tekme na prenovljeni letalnici v Oberstdorfu je Stefan Kraft. Izkazala sta se Domen Prevc, ki je debitiral na velikankah, in Peter Prevc, ki sta bila peti in šesti.

Avstrijec je poletel 227,5 in 218,0 m. Vodil je že po prvi seriji, v finalu pa je ubranil napad v zadnjem času izjemno razpoloženega Nemca Andreasa Wellingerja. Domači adut je v prvi seriji postavil nov rekord letalnici Heinija Klopferja, ko je poletel kar 234,5 m, toda to daljavo je postavil s štirih zaletnih mest višje kot Kraft. V finalu je Wellinger zmogel 222,5 m. Na tretje mesto se je zavihtel vodilni v svetovnem pokalu Poljak Kamil Stoch, ki je dobro dnevno formo napovedal z najboljšim izidom poskusne serije. Tik pod odrom za zmagovalce je končal Daniel Andre Tande, ki je v finalu pridobil eno mesto, ko je poletel 229,0 m.

Tande je mesto pridobil na račun Domna Prevca , ki pa se je vseeno izkazal na debiju na letalnicah. 17-letni mladenič je postavil dve lepi daljavi, 220,0 m in 211,0 m ter zasedel peto mesto. Tik za njim se je uvrstil najboljši letalec zadnjih let Peter Prevc. Trikratni dobitnik malega kristalnega globusa in aktualni svetovni prvak v poletih je s poletom 220,0 m v prvi seriji pokazal, da je bil poskusni skok (122,0 m) le manjši spodrsljaj. Toda skočil je z 31. naleta in kljub tedaj zahtevnim razmeram je zasedel deseto mesto. Toda v finalu je v znova težkih razmerah odlično poletel do 211,5 m in pridobil štiri mesta, več pa se zaradi razlik, ki so nastale po polovici preizkušnje, realno tudi ni dalo.

Dežman in Hvala ponovila MSP leta 2012

Na tekmi celinskega pokala v Erzurumu, s čimer se je začela nova perioda, je v precej okrnjeni konkurenci slavil Nejc Dežman, ki je s 143 m postavil rekord prenovljene turške naprave. Za 0,4 točke je premagal Jako Hvalo. Tak vrstni red je bil v Erzurumu pred petimi leti na mladinskem svetovnem prvenstvu. Popolno slovensko prevlado je preprečil Italijan Sebastian Colloredo na tretjem mestu. Četrti je bil Matjaž Pungertar, peti Miran Zupančič, ki vodi v skupnem seštevku, šesti Rok Justin, deseti pa Timi Zajc.

Končni vrstni red: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 227,5/218,0 439,9 2. A. WELLINGER NEM 234,5/222,5 434,8 3. K. STOCH POL 222,5/217,0 425,4 4. D. A. TANDE NOR 215,5/229,0 418,2 5. D. PREVC SLO 220,0/211,0 410,9 6. P. PREVC SLO 220,0/211,5 392,8 7. M. HAYBÖCK AVT 207,0/215,0 389,0 8. M. EISENBICH. NEM 211,5/214,5 386,2 9. P. ZYLA POL 214,0/203,0 377,1 10. R. FREITAG NEM 195,5/214,0 371,7 ... 13. J. DAMJAN SLO 185,5/216,0 363,9 20. J. TEPEŠ SLO 183,0/215,5 345,0 21. A. LANIŠEK SLO 181,5/196,0 335,4 -------------zunaj finala:------------- 33. C. PREVC SLO 159,5 137,6

Po prvi seriji: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 227,5 229,4 2. A. WELLINGER NEM 234,5 222,1 3. K. STOCH POL 222,5 218,2 4. D. PREVC SLO 220,0 217,4 5. D. A. TANDE NOR 215,5 209,7 6. M. EISENBICH. NEM 211,5 196,5 7. M. HAYBÖCK AVT 207,0 195,8 8. A. STJERNEN NOR 217,5 192,8 9. P. ZYLA POL 214,0 189,6 10. P. PREVC SLO 220,0 188,0 ... 17. J. DAMJAN SLO 185,5 170,6 21. A. LANIŠEK SLO 181,5 164,7 28. J. TEPEŠ SLO 183,0 150,0 33. C. PREVC SLO 159,5 137,6