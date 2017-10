Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Organizatorji pričakujejo nov rekord Ljubljanskega maratona. Foto: BoBo Do zdaj je prijavljenih več kot 28.000 tekačev. Foto: BoBo Dodaj v

Na Ljubljanskem maratonu najmočnejša zasedba do zdaj

Med maratonci ne bo najboljših slovenskih tekačev

19. oktober 2017 ob 16:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prihodnji konec tedna bo Ljubljana v znamenju največje tekaške prireditve v Sloveniji, 22. Ljubljanskega maratona. Na dvodnevno tekaško prireditev je v vseh kategorijah prijavljenih 28.405 tekačev.

V soboto bo v okviru tekmovanj potekalo prvenstvo Slovenije v uličnem teku za osnovne (2 km) in srednje šole (3,5 km), dan pozneje pa državno prvenstvo v polmaratonu. Soboto bodo pripravili tudi promocijski tek (600 m in 1.600 m), Lumpi tek (200 m) in Fun tek (3,5 km). Vse tekaške preizkušnje se bodo začele na Slovenski cesti med hotelom Cubo in Uršulinsko cerkvijo, cilj pa bo na Kongresnem trgu.

Trasa bo potekala v središču mesta in njegovi okolici, četrtič pa bo preizkušnja na najdaljši razdalji potekala v enem samem krogu. V nedeljo se bo tek na 10 km začel ob 8.30, teka na 21 in 42 kilometrov pa ob 10.30. Med maratonci ne bo najboljših slovenskih tekačev, prireditelji pa računajo na nov rekord maratonske razdalje.

Lani zmeda v zaključku teka

Predsednik organizacijskega odbora Andrej Razdrih se je še enkrat dotaknil lanskega zapleta, ko so štirje tekači v zaključku napačno zavili in odtekli dodatnih 800 metrov, ob tem pa ostali brez rekorda. Meni, da je bila denarna kompenzacija prava rešitev: "Dva od tistih štirih tekačev sta se letos spet prijavila in računamo, da bosta uspešno odtekla maraton." Razdrih je dodal, da so povabili vse najboljše slovenske maratonce, ki so se opravičili in udeležbi odpovedali.

"Porast je več kot petodstoten. Program začnemo v četrtek s sejmom Tečem na Gospodarskem razstavišču s programi, ki se nanašajo na tek. Letos pričakujemo na sejmu 50.000 ljudi. Prireditev se začne v soboto z Lumpi tekom. Nadaljujemo s šolskimi teki. Soboto zaključujemo s fun tekom za tuje tekače, da spoznajo mesto. Zaključek dneva bo otvoritev s sprejemom tujih tekmovalcev in predstavitvijo najboljših tujcev. V nedeljo pa klasika. Začnemo z 10-kilometrskim tekom, potem sledita 42- in 21-kilometrskim tekom," je med drugim navedel direktor maratona Gojko Zalokar. Ob tem je izpostavil tri novosti, manjšo spremembo trase, ki bo omogočila hitrejši tek, umik trase okoli Kliničnega centra, da bo ta brez težav obratoval, ter prehode čez traso za gledalce.

Nov rekord absolutni cilj

Gabrijel Ambrožič, zadolžen za vrhunske tuje atlete, pravi, da je tekaška zasedba najmočnejša do zdaj, saj sta med prijavljenimi dva tekača s časom na 42 km z 2:05: "Absolutno je letošnji cilj nov rekord." Pristavil je, da so pripravili boljše denarne nagrade tako za zmagovalca, morebitnega rekorderja, kot tudi zmagovalca državnega prvenstva v polmaratona in absolutnega zmagovalca 21-kilometrske razdalje.

Organizatorji so za tekače in po enega spremljevalca za oba tekmovalna dneva zagotovili brezplačen prevoz z vsemi avtobusnimi linijami mestnih avtobusov, če pokažejo startno številko ali akreditacijo. Parkirati bo možno na parkiriščih na Dolgem mostu, Barju in v Stožicah ter se z avtobusom pripeljati v center, kjer bodi skupaj z okolico številne zapor cest.

Lani sta na maratonski razdalji zmagala Kenijca Laban Mutai (2:09:16) in Purity Changwony (2:29:31). Na pol krajši razdalji sta slavila Peter Lamovec (1:07:51) in Sonja Roman (1:17:50), oba sta postala državna prvaka na 21-kilometrski razdalji. Na 10 kilometrov sta bila prva Blaž Grad (31:44) in Laura Stauber (37:14).

