Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 10 glasov Ocenite to novico! Ema Klinec je bila na petkovih kvalifikacijah najboljša od Slovenk. Foto: BoBo VIDEO Osmerica Slovenk uspešna... Dodaj v

Na Ljubnem prvi dan od Slovenk najboljša Ema Klinec

Kvalifikacije je dobila Nemka Katarina Althaus

26. januar 2018 ob 16:01

Ljubno - MMC RTV SLO, STA

Smučarske skakalke so opravile kvalifikacije za sobotno tekmo svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji. Od enajsterice Slovenk v kvalifikacijah je bila uspešna osmerica.

Najboljši dosežek je imela v vetrovnih razmerah Ema Klinec (87,5 metra), ki je bila četrta: "Tukaj se počutim domače in je res užitek tekmovati." Na prvi seriji uradnega treninga je bila Ema Klinec z 90,5 metra celo najboljša med vsemi.

Kvalifikacije je dobila Nemka Katarina Althaus, lanska zmagovalka sobotne tekme. Najdlje, 91 metrov, je sicer skočila Sara Takanaši.

Poleg Eme Klinec so bile v kvalifikacijah od Slovenk uspešne še Nika Križnar s šestim mestom (86 m), Špela Rogelj na osmem (86 m), Urša Bogataj na 17. (81,5 m), Jerneja Brecl na 21. mestu (77,5 m), 23. je bila Maja Vtič (80 m), 37. Katra Komar (74 m) in 38. Katja Požun (73 m), ki bo na Ljubnem končala kariero.

Brez nastopa na tekmi, ki se bo na Ljubnem v soboto začela ob 14. uri (poskusna serija bo ob 12.45), so ostale Katja Markuta, Pia Mazi in Kaja Čož Urbanija, ki so bile v kvalifikacijah na 42., 45. in 46. mestu.

T. O.