Na Löwovem seznamu ni Götzeja, je pa Neuer

Prva tekma 17. junija proti Mehiki

15. maj 2018 ob 16:12

Dortmund - MMC RTV SLO

Selektor nemške nogometne reprezentance Joachim Löw je objavil seznam 27 igralcev, s katerimi bo začel priprave na svetovno prvenstvo v Rusiji (14. junij–15. julij).

Na Löwovem seznamu ni junaka zadnjega svetovnega prvenstva leta 2014 v Braziliji Maria Götzeja, ki je zabil odločilni gol v finalu proti Argentini za zmago elfa z 1:0. "Götze je izjemno kakovosten igralec, kar je dokazal tudi v reprezentanci, a v letošnji sezoni ni v pravi formi. Osebno mi je žal zanj," je ob predstavitvi seznama v muzeju nemškega nogometa v Dortmundu dejal Löw. 25-letni Götze je v letošnji sezoni za Borussio Dortmund nastopil na 23 prvenstvenih tekmah, a zabil le dva gola.

Löw bo Nemce vodil do leta 2022

Zato pa je Löw na spisek uvrstil vratarja Manuela Neuerja, ki je večino letošnje sezone izpustil zaradi poškodbe stopala. Treningom prve ekipe Bayerna se je priključil 20. aprila. "Videli bomo iz dneva v dan, kako bo, nato pa se bom odločil," je glede nastopa Neuerja na svetovnem prvenstvu pojasnil Löw, ki je pogodbo z nemško nogometno zvezo podaljšal še za dve leti, to je do svetovnega prvenstva leta 2022 v Katarju.

Priprave na Južnem Tirolskem

Nemčija se bo za svetovno prvenstvo pripravljala med 23. majem in 9. junijem v Eppanu oziroma Appianu na Južnem Tirolskem. Med pripravami bo odigrala dve pripravljalni tekmi, 2. junija proti Avstriji v Celovcu in 8. junija proti Savdski Arabiji v Leverkusnu. Seznam 23 potnikov za Rusijo mora Löw oddati do 4. junija. Nemci bodo obrambo naslova začeli 17. junija s tekmo proti Mehiki.

NEMŠKI SEZNAM 27 ZA SP

Vratarji: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Manuel Neuer (Bayern), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris St. Germain);

Obramba: Jerome Boateng (Bayern), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Mats Hummels (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen);

Vezisti/napadalci: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris St. Germain), Mario Gomez (Stuttgart), Leon Goretzka (Schalke 04), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern), Mesut Özil (Arsenal), Nils Petersen (Freiburg), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (Bayern), Leroy Sané (Manchester City), Timo Werner (RB Leipzig).

A. V.