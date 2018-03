Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Damir Skomina je na mednarodni listi sodnikov od leta 2003 in je že vrsto let uvrščen v tako imenovano elitno skupino evropskih sodnikov. Foto: Reuters Dodaj v

Na mondialu prvič slovenski sodniki na čelu s Skomino

Na SP-ju deset evropskih sodniških trojk

29. marec 2018 ob 16:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sodniški odbor Fife je na svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji delegiral slovenske sodnike na čelu z 41–letnim Koprčanom Damirjem Skomino.

Pomagala mu bosta 32–letni Ljubljančan Jure Praprotnik in 41–letni Robert Vukan iz Gornje Radgone. To bo prvo svetovno prvenstvo v članski kategoriji za Skomino oziroma nasploh za slovensko sojenje v zgodovini samostojne Slovenije.

Slovenska sodniška trojka bo ena izmed desetih evropskih sodniških ekip na SP-ju, potem ko je izbor sodnikov potekal praktično od zadnjega svetovnega prvenstva v Braziliji. Skomina se je s pomočnikoma udeležil več strokovnih usposabljanj in preizkusov pod okriljem Fife, nazadnje pred tednom dni v Dubaju.

V drugi polovici aprila slovensko ekipo čaka še zadnji strokovni seminar v Covercianu v Italiji.

V kvalifikacijah za prihajajoče svetovno prvenstvo je slovenska sodniška trojka sodila tekme med Nizozemsko in Francijo, Romunijo in Poljsko ter Walesom in Irsko, lanskega junija pa so sodili tudi na pokalu konfederacij v Rusiji.

Damir Skomina je na mednarodni listi sodnikov od leta 2003 in je že vrsto let uvrščen v tako imenovano elitno skupino evropskih sodnikov. Vse od sezone 2011/2012 je prav vsako leto sodil polfinalno tekmo enega izmed evropskih tekmovanj, od tega dvakrat polfinale lige prvakov, štirikrat polfinale lige Europa, predlani kar obe polfinali evropskih tekmovanj.

Leta 2012 je sodil tudi evropski superpokal, na evropskem prvenstvu 2012 in 2016 pa tudi četrtfinalni tekmi. Lani mu je UEFA dodelila sojenje v finalu lige Europa med ekipama Manchester United in Ajax. V letošnjih izločilnih fazah evropskih tekmovanj je sodil tudi tekmo osmine finala lige prvakov med ekipama Barcelona in Chelsea.

Svetovno prvenstvo v Rusiji bo potekalo med 14. junijem in 15.julijem 2018.

T. O.