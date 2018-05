Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Na svetovnem prvenstvu v Rusiji bo sodil tudi Damir Skomina, ki se je udeležil današnjega dogodka. Foto: BoBo Dodaj v

Na odprtju Ruske hiše navijačev tudi Skomina in Mijatović

Dogodek je sovpadel s Putinovo inavguracijo

7. maj 2018 ob 17:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ruski center znanosti in kulture v Ljubljani je slavnostno odprl Rusko hišo navijačev. V njej bodo omogočili gledanje najzanimivejših tekem nogometnega svetovnega prvenstva v Rusiji.

Slavnostnega odprtja so se udeležili nekateri ugledni gosti na čelu z ruskim veleposlanikom v Sloveniji Dokujem Gapurovičem Zavgajevom, predsednikom Nogometne zveze Slovenije Radetom Mijatovićem in sodnikom Damirjem Skomino, ki bo skupaj s kolegi tudi delil pravico na SP-ju v Rusiji.

Ta bo med 14. junijem in 15. julijem na 12 stadionih v enajstih ruskih mestih, in sicer v Moskvi, Sočiju, Volgogradu, Kazanu, Saransku, Sankt Peterburgu, Samari, Nižnjem Novgorodu, Rostovu na Donu, Jekaterinburgu in Kaliningradu. Prizorišča so s krajšim filmom ob odprtju hiše tudi predstavili. Finale bo 15. julija na stadionu Lužniki v Moskvi. Na turnirju bo nastopilo 32 reprezentanc, Slovenije ne bo med njimi.

"Današnji dogodek je sovpadel z velikim dogodkom v naši državi, danes je v Kremlju potekala inavguracija predsednika Vladimirja Putina, na kateri je bil tudi predstavnik Slovenije. Temu dogodku namenjam tako veliko pozornosti, ker je Vladimir Putin dejavno prispeval k temu, da bo SP v Rusiji. Osebno tudi nadzoruje priprave na SP. Pred kratkim je bil pri predsedniku sestanek z vsemi organizatorji in poudarili so, da je vse pripravljeno in na zelo visoki ravni," je v svojem nagovoru med drugim povedal Gapurovič Zavgajev.

Predsednik NZS-ja Rade Mijatović je poudaril, da Slovenijo in Rusijo povezuje praznik prijateljstva vsako leto ob Ruski kapelici pod Vršičem, kjer se spominjajo ruskih vojakov, ki jih je zasul snežni plaz med gradnjo ceste čez gorski prelaz Vršič.

"Državi pa povezuje tudi nogomet. Naši reprezentanci sta se srečali petkrat. Najbolj smo si zapomnili dodatne kvalifikacije za SP 2010. Končna sanjska zmaga nas je popeljala v Južno Afriko. Slovencev v Rusiji žal ne bo. Bodo pa tam naši sodniki na čelu z Damirjem Skomino, na kar smo pri NZS-ju zelo ponosni. Glede na to, da Slovenija ne bo nastopila, si bodo navijači izbrali svoje favorite. Sam pa bom z zanimanjem spremljal tudi vašo, rusko reprezentanco," je dejal Mijatović.

T. O.