Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 11 glasov Ocenite to novico! Kapetan Sidney Crosby in vratar Carey Price sta bila najzaslužnejša za naslov Kanade v Sočiju. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na olimpijskem turnirju brez zvezdnikov Lige NHL

Med letoma 1998 in 2014 so igrali vsi najboljši

3. april 2017 ob 22:09

New York - MMC RTV SLO

Vodstvo Lige NHL je sporočilo, da februarja 2018 ne bo premora, kar pomeni, da najboljši hokejisti sveta ne bodo igrali na olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Na zadnjih petih olimpijskih igrah so največji hokejski zvezdniki lahko igrali, v Ligi NHL so imeli tri tedne premora. Med letoma 1998 (Nagano) in 2014 (Soči) je 706 igralcev iz Lige NHL zaigralo na olimpijskih turnirjih.

Mednarodni olimpijski komite je plačal vse stroške igralcev (zavarovanje, potovanja, hoteli ...), a je že sporočil, da ne bo več pokril vse večjih stroškov za olimpijske igre leta 2018.

Komisar lige Gary Bettman je v preteklih mesecih večkrat poudaril, da so lastniki moštev Lige NHL proti nastopu najboljših igralcev na olimpijskih igrah. Takrat je idealen čas za igranje hokeja, saj se konča Liga NFL, ki je najbolj priljubljena med ameriškimi športi. Tudi v bejzbolski Ligi MLS je še premor.

Različne izkušnje klubov

Detroit je poslal deset hokejistov na zadnje olimpijske igre v Soči in je nato izpadel v prvem krogu končnice proti Coloradu. Los Angeles je prav junija 2014 osvojil Stanleyjev pokal, potem ko je poslal šest igralcev v Rusijo. Anže Kopitar je blestel na olimpijskem turnirju, nato pa še v končnici Lige NHL. V Pjongčangu po današnji odločitvi ne bo nastopil.

John Tavares (New York Islanders), Henrik Zetterberg (Detroit Red Wings), Aleksander Barkov in Tomas Kopecky (Florida Panthers) so se pred tremi leti poškodovali na olimpijskem turnirju in sezone je bilo konec.

V Ligi NHL so naredili anketo med navijači v ZDA in v Kanadi. 73 odstotkov navijačev klubov je bilo v ZDA proti premoru in odhodu igralcev na olimpijske igre, v Kanadi je bilo proti 53 odstotkov navijačev.

A. G.