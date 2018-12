Na Pokljuki danes dvojni spored

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

6. december 2018 ob 07:58,

zadnji poseg: 6. december 2018 ob 10:00

Pokljuka - MMC RTV SLO

Po odpovedi moške tekme na 20 kilometrov v sredo bo danes na prvi postaji biatlonskega svetovnega pokala na Pokljuki dvojni program.

Ob 10.15 bo štart prestavljene moške preizkušnje, ob 14.15 je predvidena ženska.

Prirediteljem in vodstvu tekmovanja jo je v sredo zagodla gosta megla, zaradi katere so prvo posamično tekmo sezone na koncu odpovedali in prestavili.

Slovenski trener Uroš Velepec bo dopoldne računal na Klemna Bauerja (številka 12), Miho Dovžana (38), Jakova Faka (40), Roka Tršana (57) in Mitjo Drinovca (111), popoldan pa na Urško Poje, Polono Klemenčič in Leo Einfalt.

Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

POKLJUKA, spored



Četrtek ob 10.15:

Posamična tekma, 20 km (M)



Četrtek ob 14.15:

Posamična tekma, 15 km (Ž)



Petek ob 14.15:

Šprint, 10 km (M)



Sobota ob 14.15:

Šprint, 7,5 km (Ž)



Nedelja ob 11.45:

Zasledovalna tekma, 12,5 km (M)



Ob 14.45:

Zasledovalna tekma, 10 km (Ž)

R. K.