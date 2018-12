Na Pokljuki slavje Norvežana Boeja, Fak 39.

V soboto ob 14.15 ženski šprint

7. december 2018 ob 08:41,

zadnji poseg: 7. december 2018 ob 16:55

Pokljuka - MMC RTV SLO, STA

Norveški biatlonec Johannes Thingnes Boe je zmagovalec šprinterske preizkušnje za svetovni pokal na Pokljuki. Najboljšemu Slovencu Jakovu Faku se nastop ni posrečil, saj je končal na 39. mestu.

Fak je zgrešil kar trikrat, na prvem strelskem nastopu že prva dva strela, pozneje še enkrat, tako da je visoka uvrstitev splavala po vodi. Na cilju je za Boejem, ki je moral enkrat v kazenski krog, zaostal minuto in 40 sekund.

Na zmagovalni oder sta se prebila Francoz Antonin Guigonnat in Rus Aleksander Loginov.

Miha Dovžan je bil 45. (2; 1:45,1), Klemen Bauer 62. (4; 2:04,8), Rok Tršan 76. (1; 2:24,2), Mitja Drinovec pa 101. (4; 3:37,4). Fak in Dovžan sta se uvrstila na nedeljsko zasledovalno tekmo.

Fak: Zdelo se mi je, da sem vse naredil prav

"Imel sem željo, da bi nastopil bolje kot včeraj. Polomili smo kopja. Prav vsi v reprezentanci. Tudi jaz sem med njimi. Šok je bil že po dveh zgrešenih strelih. Zdelo se mi je, da sem vse naredil prav. Drugi šok je bil na progi. Nisem imel dobrega tekaškega časa. Po kilometru in pol sem imel zaostanek 15, 16 sekund. Skušal sem oddelati do konca, ampak sem vsak krog izgubljal od 15 do 17 sekund že v prvi polovici kroga. Težko je, ko imaš precej večja pričakovanja. S tem se je težko soočati. Zadnji strel je bil na pol narejen, zbezljal sem," je črto pod prvi sprint sezone potegnil Fak.

Dovžan polovično zadovoljen

"Izšlo se je za nedeljsko tekmo, škoda za točke, vesel sem še ene tekme. Tekaško sem v dobri formi, strelsko ne morem biti zadovoljen. Pojavila se je težava na strelišču stoje, zatresejo se mi noge. To bomo skušali odpraviti do nedelje," je bil polovično zadovoljen Dovžan.

Bauer ne najde vzroka za slab strelski nastop

"Ni se izšlo. Tudi blizu ni bilo želenemu cilju. Težko najdem vzrok za ta slab strelski nastop. Včeraj sem videl vzrok v nervozi, danes pa težko rečem, kaj je bil vzrok za to. Hitro bo treba najti rešitev in se primerno odzvati," pa je bil nejevoljen Bauer.

Velepec: Delali so napake, ki jih ne bi smeli

"Naredili bomo analizo in ugotovili, kje smo izgubljali, kam so šle sekunde. Če tekaško nisi zraven, občutek pa imaš odličen, to pomeni, da je težje streljati. Veš, da ničla rešuje. Fantov ne bi opravičeval, dejstvo je, da so delali napake, ki jih ne bi smeli. Biatlon je krut. Kazenski krog je res kazenski. Miha preseneča s tekom. Že na treningih je kazal, da je hiter. Včasih je potreboval strelsko ničlo, da se je uvrstil na zasledovalno tekmo, danes je bil z dvema zgrešenima streloma skoraj v točkah. Z ničlo bi verjetno bil blizu deseterice. Je eden tistih, ki prihajajo in obeta. Za takšnega strelca, kot je on, ki konstantno strelja ničle, sta dva zgrešena strela preveč. Ima pa lepo prihodnost, če bo pridno delal," je nastope svojih varovancev ocenil trener Uroš Velepec.

Spored na Pokljuki se bo v soboto nadaljeval z ženskim šprintom ob 14.15. Od Slovenk bodo nastopile Urška Poje, Polona Klemenčič in Lea Einfalt. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

BIATLON SVETOVNI POKAL

POKLJUKA 10 km (M), šprint: * 1. J.-T. BOE NOR 23:46,3 (1) 2. A. GUIGONNAT FRA 16,1 (0) 3. A. LOGINOV RUS 16,4 (0) 4. T. BOE NOR 31,2 (1) 5. B. DOLL NEM 32,5 (0) 6. S. PETTERSEN NOR 32,9 (0) 7. S. DESTHIEUX FRA 35,1 (2) 8. L. ABEE-LUND NOR 35,8 (1) 9. S. EDER AVT 35,9 (0) 10. M. KRČMAR ČEŠ 42,5 (0) ... 39. J. FAK SLO 1:40,4 (3) 45. M. DOVŽAN SLO 1:45,1 (2) 62. K. BAUER SLO 2:04,8 (4) 76. R. TRŠAN SLO 2:24,2 (1) 101. M. DRINOVEC SLO 3:37,4 (4) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Skupni vrstni red (2/26): 1. J.-T. BOE NOR 96 točk 2. A. GUIGONNAT FRA 88 3. S. EDER AVT 80 4. M. FOURCADE FRA 77 5. A. LOGINOV RUS 60 6. S. SAMUELSSON ŠVE 59 7. M. KRČMAR ČEŠ 57 8. S. DESTHIEUX FRA 55 9. J. KÜHN NEM 54 10. T. BOE NOR 49 ... 14. J. FAK SLO 45

POKLJUKA, spored (prenosi na TV SLO 2 in MMC-ju):

Sobota ob 14.15:

Šprint, 7,5 km (Ž)



Nedelja ob 11.45:

Zasledovalna tekma, 12,5 km (M)



Ob 14.45:

Zasledovalna tekma, 10 km (Ž)

To. G., A. V.