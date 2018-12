Najboljši biatlonec zadnjih let Martin Fourcade med nastreljevanjem tarč. Foto: EPA Megla ni omogočala izvedbe poštene tekme, je odločila žirija. Foto: Aljaž Golčer Sorodne novice Želja organizatorjev je 30.000 gledalcev na Pokljuki Dodaj v

Na Pokljuki "zmaga" megle: tekma preložena na četrtek ob 10.15

Uroš Velepec: Menim, da bi dirko lahko izpeljali

5. december 2018 ob 09:49,

zadnji poseg: 5. december 2018 ob 15:54

Pokljuka - MMC RTV SLO, STA

Moška posamična tekma biatloncev za svetovni pokal na Pokljuki je zaradi megle odpovedana. Izpeljati jo bodo skušali v četrtek ob 10.15.

Prejšnje dni je bilo na Rudnem polju lepo vreme, tokrat pa je na tekmovališču prevladovala gosta megla, ki ni omogočala enakovrednih razmer za vse tekmovalce.

Ta se je sicer do 14.15, ko je bil predviden start prvega tekmovalca, nekoliko zmanjšala, biatlonci so začeli z nastreljevanjem in zdelo se je, da tekma vendarle bo, a je žirija sprejela drugačno odločitev.

Velepec: Dirko bi lahko izpeljali

"Menim, da bi dirko lahko izpeljali. Mnenje žirije je zadnje. Če se odloči, da tekme ne bo, je ni," so bile prve besede glavnega trenerja slovenske reprezentance Uroša Velepca, ko je postalo uradno, da tekme – prve posamične v sezoni 2018/19 – v sredo ne bo.

Servis bo moral začeti delati ob 5.00 zjutraj

Velepec je mnenja, da je žirija odločitev sprejela tudi zaradi televizijskega prenosa, v katerem se zaradi megle ne bi nič videlo. "Če bi še malo čakali, bi bila še tema. Za zadnjo skupino bi bilo res težko. Jutri bomo startali, še enkrat se bomo ogreli, servis bo še enkrat mazal. To je za male ekipe velik strošek. Jutri naj bi bil čez noč sneg. Nič ne zavidam servisu, ki bo bolj malo spal. Ob petih bo moral začeti delati," se je z usodo sprijaznil Velepec.

V četrtek se pričakuje sneg

V četrtek bosta na sporedu tako obe najdaljši posamični tekmi, ob 10.15 se bodo na progo podali moški, štiri ure pozneje (14.15) pa preizkušnja čaka še ženske. Nekaj skrbi pa povzroča tudi slaba vremenska napoved. "Pričakujemo, da bo snežilo. Na Pokljuki je težko natančno napovedati vreme, bo treba počakati na jutri," je sklenil Velepec.

Slovenci nimajo česa storiti. Po odpovedi so Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan, Mitja Drinovec in Rok Tršan naredili iztek, krajši strelski trening in misli preusmerili na četrtek.

Fak: V športu moraš biti vedno pripravljen na presenečenje

"Nisem razočaran. Ko je slabo vreme, lahko pričakuješ, da bo start ali ne. Ogreval sem se, snemalec na progi mi je povedal, da je start jutri. Nimamo kaj, pripraviti se moramo na jutri. V športu moraš biti vedno pripravljen na presenečanje. Ne glede na to moraš odtekmovati po najboljših močeh. Jutri bo drugačen dan, kot smo si predstavljali. Oddelali bomo tekmo. Za vse bo enako, nihče ne bo imel več počitka, pogoji bodo enaki," je menil Fak, sicer olimpijski podprvak iz Pjongčanga 2018 na 20-kilometrski tekmi.

Prenos dogajanja s Pokljuke na TV Slovenija 2 in na MMC-ju

V petek bo na Rudnem polju sprint za biatlonce, v soboto sprint za biatlonke, v nedeljo pa še obe tekmi v zasledovanju. Prenos vseh tekem bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

BIATLON



SVETOVNI POKAL

POKLJUKA, spored



Četrtek ob 10.15:

Posamična tekma, 20 km (M)



Četrtek ob 14.15:

Posamična tekma, 15 km (Ž)



Petek ob 14.15:

Šprint, 10 km (M)



Sobota ob 14.15:

Šprint, 7,5 km (Ž)



Nedelja ob 11.45:

Zasledovalna tekma, 12,5 km (M)



Ob 14.45:

Zasledovalna tekma, 10 km (Ž)

S. J., A. V.