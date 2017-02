Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Slovenski hokejisti bodo na majskem SP-ju igrali v skupini B v Parizu. Foto: BoBo Sorodne novice Zupančič izbral igralce za turnir v Katovicah Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Poljskem priložnost za spoznavanje in uigravanje

V četrtek ob 19.30 prvi tekmec gostitelji

7. februar 2017 ob 18:40

Bled - MMC RTV SLO/STA

"Vedno težimo k dobrim igram, nič drugače ne bo niti tokrat, ni pa pritiska rezultata," je ob odhodu slovenskih hokejistov na turnir evropskega izziva v Katovice dejal selektor Nik Zupančič.

Po dveh treningih na Bledu je Zupančič na Poljsko popeljal ekipo, v kateri ni nekaterih najmočnejših adutov. Igralce je izbral iz obeh domačih klubov in Lige Ebel, močna pa je tudi francoska zasedba.

Tekmeci na prizorišču, kjer so si risi lani spomladi priborili vozovnico za letošnje svetovno prvenstvo elitne divizije, bodo stari znanci in že kar tradicionalni nasprotniki Italijani in Poljaki, medtem ko to v nekoliko manjši meri velja za Ukrajince.

V četrtek ob 19.30 bodo prvi tekmeci Slovencev Poljaki. Aprila so na drugoligaškem SP-ju Zupančičevi varovanci doživeli poraz z 1:4, poleti pa so bili prepričljivo boljši v olimpijskih kvalifikacijah v Minsku s 6:1.

"H koncu gredo klubska tekmovanja, prihaja čas končnic, to pa je občutljivo obdobje, kar se tiče klubskih obveznosti," je o tokratni precej premešani sestavi ekipe, ki je tudi posledica nekaterih težavnih dogovarjanj s klubi in nekaj še nezaceljenih poškodb stalnih reprezentantov, dejal selektor.



"Lepo je priti nazaj. Mene na novembrskem turnirju ni bilo, tako da sem vesel, da je spet priložnost za akcijo in lepo se je podružiti s fanti. Prava mešanica smo, priložnost bo, da se spoznamo in uigramo," je na novinarski konferenci na Bledu dejal Jan Urbas, ki bo v Katovicah kapetan.

"Poljaki so doma zelo močna ekipa, videli smo, da lahko igrajo zelo fizično, so dobri drsalci in tekma bo težka. Isto velja za Italijo in Ukrajino, bo pa poudarek bolj na naši igri. Moramo delati na naš način," je še dodal Urbas.



Spored turnirja v Katovicah:

Četrtek ob 16.00:

ITALIJA - UKRAJINA

Ob 19.30:

POLJSKA - SLOVENIJA

Petek ob 16.30:

POLJSKA - UKRAJINA

Ob 20.00:

SLOVENIJA - ITALIJA

Sobota ob 15.00:

UKRAJINA - SLOVENIJA

Ob 18.30:

POLJSKA - ITALIJA

M. R.