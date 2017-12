Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Jasmine Flury se je šele petič uvrstila med najboljšo deseterico na tekmah svetovnega pokala. Foto: www.alesfevzer.com Lindsey Vonn se je znova poškodovala. Foto: Reuters Maruša Ferk je bila edina Slovenka na štartu. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v

Na prvih dveh mestih Švicarki, nova poškodba Vonnove

Maruša Ferk na 37. mestu

9. december 2017 ob 10:45,

zadnji poseg: 9. december 2017 ob 14:37

St. Moritz - MMC RTV SLO, STA

Švicarka Jasmine Flury je presenetljiva zmagovalka superveleslaloma v St. Moritzu, kjer je bilo februarja svetovno prvenstvo. Tako kot njena rojakinja Michelle Gisin je izkoristila nekoliko boljše razmere ob svojem nastopu.

Precej težav je organizatorjem povzročal veter, zato je bil super G skrajšan in nekajkrat prekinjen. Švicarki sta imeli štartni številki 12 in 14. Najprej je do tedaj vodilno Tino Weirather (zmagovalko uvodne preizkušnje v Lake Louisu) za šest stotink prehitela Gisinova, nato pa je bila še desetinko sekunde hitrejša 24-letna Fluryjeva.

Ta do zdaj na tekmah svetovnega pokala še nikoli ni bila višje kot na petem mestu, v nedeljo je na prvem superveleslalomu sezone v Lake Louisu zasedla sedmo mesto. To je šele njena peta uvrstitev med najboljšo deseterico.

Tudi Gisinova je prvič na stopničkah v superveleslalomu, je pa potrdila dobro formo, saj je bila pred tednom dni na smuku onstran Atlantika tretja. Na zmagovalni oder se je uvrstila le še enkrat, v lanski sezoni je bila druga v kombinaciji v Val d'Iseru. Največja domača zvezdnica Lara Gut je tekmo končala zunaj proge v zaščitni mreži.

Petkovo kombinacijo, ki je zaradi sneženja odpadla (izvedba superveleslaloma ni bila mogoča) bodo nadomestili že v nedeljo, ko bodo v St. Moritzu po specialnem superveleslalomu izpeljali še eno vožnjo kombinacijskega slaloma. Tekmovalke se bodo tako merile za dvojno bero točk. Specialni superveleslalom in kombinacijski slalom bosta štela za kombinacijo.

Vonnova imela težave pri hoji

Američanka Mikaela Shiffrin je z 20. mestom ohranila vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Štiri mesta slabša je bila njena rojakinja Lindsey Vonn, ki je staknila novo poškodbo. Takoj po prihodu v cilj se je ulegla na sneg ter z velikimi težavami vstala, videlo pa se je, kot da bi imela bolečine v predelu križa. Po tekmi je imela vidne težave pri hoji. Fluryjevi je čestitala v ciljni areni, a je hodila zelo počasi in je potrebovala pomoč. Po prvih sporočilih iz ameriškega tabora je utrpela poškodbo mišice v predelu kolka.

Tudi vrnitev Julie Mancuso po odsotnosti, ki je trajala dve leti in pol, se ni odvila po načrtih, saj je odstopila.

Od Slovenk je bila na štartu samo Maruša Ferk s številko 46, a s 37. mestom ni osvojila novih točk.

Končni vrstni red: 1. J. FLURY ŠVI 1:02,59 2. M. GISIN ŠVI +0,10 3. T. WEIRATHER LIE 0,16 4. F. BRIGNONE ITA 0,34 5. A. VEITH AVT 0,55 6. V. REBENSBURG NEM 0,59 7. J. SCHNARF ITA 0,68 8. T. WORLEY FRA 0,76 9. C. SUTER ŠVI 0,77 10. R. MOWINCKEL NOR 0,93 11. S. VENIER AVT 1,00

...

20. M. SHIFFRIN ZDA 1,37 24. L. VONN ZDA 1,56 37. M. FERK SLO 2,26

Odstop: Gut, Goggia ...

Svetovni pokal (8/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 521 2. V. REBENSBURG NEM 376 3. T. WEIRATHER LIE 294 4. M. GISIN ŠVI 232 5. P. VLHOVA SLK 221 6. T. WORLEY FRA 202 7. C. HÜTTER AVT 198 8. J. FLURY ŠVI 157 9. F. HANSDOTTER ŠVE 141 10. S. BRUNNER AVT 140 ... 32. T. ROBNIK SLO 44 35. A. BUCIK SLO 43 47. A. DREV SLO 32 59. M. FERK SLO 25 84. M. HROVAT SLO 7

Superveleslalom (2/8): 1. T. WEIRATHER LIE 160 2. J. FLURY ŠVI 136 3. M. GISIN ŠVI 98 4. T. WORLEY FRA 82 5. L. GUT ŠVI 80 . N. SCHMIDHOFER AVT 80 7. J. SCHNARF ITA 76 8. V. REBENSBURG NEM 60 9. M. SHIFFRIN ZDA 56 10. C. SUTER ŠVI 55 ... 40. M. FERK SLO 2

M. R.