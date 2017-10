Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sončna sobota je bila kot nalašč za tek in preizkus nove desetkilometrske trasa Veronikinega teka. Foto: www.gorenjska-mojplanet.si Dodaj v

Na rojstni dan zmagal na premierni kamniški desetki

Lepa 10-km trasa po Kamniku in bližnji okolic

9. oktober 2017 ob 08:44

Kamnik - MMC RTV SLO

9. Veronikin tek je v Kamnik privabil lepo množico tekačev, ki so se v Kamniku prvič pomerili na 10-km razdalji. Zmagala sta Klemen Bojanc in Tjaša Vrtačič.

Bojanc, ki se sicer bolj posveča triatlonu, si je na 19. rojstni dan že na polovici preizkušnje priboril lepo prednost in jo držal do cilja. Njegov čas je bil 34:18. Med ženskami je z 41:25 zmagala Tjaša Vrtačič.

Prejšnja leta so tekači na Veronikinem teku tekli v krogu po ožjem središču mesta (lani na 8 km), letos pa so opravili en krog po bližnji okolici (Podgorje, Duplica). "Trasa je zelo lepa, imeli smo tudi sonce, pohvalil bi organizatorje za pripravo proge," je povedal Klemen Bojanc.

Štart in cilj sta bila na Glavnem trgu. Tekmovanja se je na najdaljši razdalji udeležilo okoli 160 tekačev. Že prej so se na 500- oziroma 1000-metrski razdalji za naslove občinskih prvakov pomerili osnovnošolci.



V točkovanju serije Gorenjska, moj planet (skupaj osem tekov) Aleš Krajnik in Darja Dacar. Pred zadnjim tekom v Snoviku (3. december) ostajajo samo še teoretične možnosti za spremembo povsem na vrhu.

Veronikin tek se je drugo leto zapored končal z akcijo Ciciban teče, v okviru katere otroci iz vrtcev pretečejo nekaj metrov sami ali v spremstvu staršev.

T. O.