Na slalomih v Leviju sedem Slovencev

V soboto ženska, v nedeljo moška preizkušnja

6. november 2017 ob 15:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po ledeniškem uvodu v Söldnu se bo svetovni pokal v alpskem smučanju nadaljeval konec tedna na Finskem v Leviju, kjer bosta na sporedu slaloma. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

V soboto bodo slovenske barve branile Ana Bucik, Maruša Ferk, Meta Hrovat in Klara Livk, v nedeljo pa Štefan Hadalin, Žan Kranjec in Žan Grošelj. Robnikove v Leviju ne bo, saj se skupaj z Ano Drev, ki še lovi občutke po manjšem poletnem operativnem posegu na kolenu, pripravlja na preizkušnji onstran Atlantika v Killingtonu.

Medtem ko so slovenske slalomistke, ki bodo nastopile na uvodnem slalomu sezone, že v Leviju, se bo moški del ekipe v Levi odpravil v torek zjutraj. "Smo že tri dni v Leviju. Prvi dan so nas pričakale odlične razmere s sončnim vremenom. Dva dneva smo tako imeli super pogoje, nato pa se je vreme poslabšalo, se je otoplilo, zajele so nas padavine, dež, megla, in smo dva dneva prisilno počivali. Ponoči pričakujemo novo ohladitev, progo smo polili in je pripravljena, da temperature znova padejo pod ničlo. Punce so drugače v redu," je dejal Denis Šteharnik, odgovorni trener v ženski ekipi za tehnične in hitre discipline za svetovni pokal.

Moški del reprezentance v tehničnih disciplinah je formo po Söldnu pilil čez italijansko-avstrijsko mejo v Val Senalesu. "Na ledeniku smo imeli odlične pogoje, lahko smo trenirali na umetnem snegu, politem z vodo, na poligonu, ki ga sicer koristijo Avstrijci. Zdaj bomo imeli pred tekmo še tri dni treninga v Leviju. Mislim, da so fantje dobro pripravljeni, seveda pa bomo videli, kaj bomo lahko iztržili. Pričakujem, da bo proga v Leviju zdržala tudi do nastopa naše trojice. Hadalin bo v najslabšem primeru nastopil s številko 46, Kranjec in Grošelj pa bosta imela številki okrog 60," je pred Levijem dejal odgovorni trener v slovenski moški ekipi za tehnične discipline Klemen Bergant, ki ni bil zadovoljen z dejstvom, da veleslaloma, ki bi moral biti v Söldnu, ne bodo nadomestili.

"Najbolje ne razumem tega pravila, ki se ga drži Mednarodna smučarska zveza, da se uvodne tekme ob odpovedi ne nadomešča. Če gre to za finale sezone, je še razumljivo, za uvodno tekmo, ko je pred nami še celotna sezona, pa ne najbolj. To ni v redu. Že tako imamo malo veleslalomov, zdaj bomo imeli še enega manj, čeprav je ogromno veleslalomskih specialistov. S tem se dela škoda za ves šport," je pojasnil Bergant.

R. K.