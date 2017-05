"Na tako pomembnih tekmah je Buffon najboljši na svetu"

Juventus v igri za trojno krono

4. maj 2017 ob 10:12

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Gianluigi Buffon bo januarja dopolnil 40 let. V sredo je v Monte Carlu dokazal, da je še vedno v izjemni formi in zmaga v Ligi prvakov bi pomenila piko na i imenitni karieri.

Vratar Juventusa je v celotni sezoni najelitnejšega klubskega tekmovanja v Evropi prejel le dva gola. V skupinskem delu sta ga ukanila le branilec Seville Nicolas Pareja in vezist Lyona Corentin Tolisso. V izločilnih bojih Juventus na petih tekmah ni prejel gola. Udarni napad Barcelone Lionel Messi-Neymar-Luis Suarez ni zadel niti enkrat v 180 minutah, najbolj učinkovita ekipa v vseh najboljših evropskih ligah Monaco je prav tako ostala brez zadetka na domači zelenici.

Buffon: Upam, da bodo navijači žalostni, ko se bom upokojil

Buffon je odigral stoto tekmo za Juventus v Ligi prvakov. S tem je postal drugi Italijan, ki je zbral toliko nastopov v tem tekmovanju za isti klub, pred njim je to uspelo le legendarnemu Paolu Maldiniju v dresu Milana. Stara dama je dobila 47 tekem, 28-krat je remizirala, 25-krat pa izgubila. Buffon je prejel le 93 golov, 44-krat je mrežo ohranil nedotaknjeno.



"Na vsaki tekmi želim dokazati, da sem sposoben igrati na tako visokem nivoju, čeprav imam že toliko let. Vsak dan trdo treniram ravno zaradi teh tekem. Upam, da bodo naši navijači žalostni, ko se bom upokojil. Odigrali smo taktično izvrstno, saj ima Monaco neverjeten napad. Ni še konec tega polfinala, saj lahko Monaco doseže veliko zadetkov na eni tekmi," je poudaril Buffon.

Higuainu se je odprlo tudi v Ligi prvakov

Gonzalo Higuain pridno trese mreže v Serie A, v Ligi prvakov pa mu ni šlo po načrtih. V sredo je unovčil dve lepi podaji Danija Alvesa. "V Ligi prvakov mi nikakor ni steklo, a zavedal sem se, da moram ostati miren. Uspelo mi je zadeti na zelo pomembni tekmi. Želeli smo znova ohraniti mrežo nedotaknjeno in res smo navdušeni nad razpletom," je povedal 29-letni Argentinec.



Allegri: Letošnja sezona lahko postane izredna

Massimiliano Allegri je nadgradil delo predhodnika Antonia Conteja, ki je tik pred naslovom prvaka v Premier ligi s Chelseajem.

"To ni bila lahka tekma. Monaco ima veliko tehnično dovršenih posameznikov. Buffon je s sijajno obrambo pri izidu 0:0 preprečil zaostanek. Na tako pomembnih zekmah je Gigi najboljši na svetu. Pričakujem zelo nevaren Monaco v Torinu, saj zdaj nima več veliko za izgubiti. Letošnja sezona lahko postane izredna," je pojasnil trener Torinčanov.

Chiellini: V zadnjih dveh letih smo zelo dozoreli

Giorgio Chiellini je bil znova pravi steber obrambe. V 69. minuti je s komolcem pokosil Radamela Falcaa in prejel rumeni karton.

"Lahko smo zelo zadovoljni, čeprav mislim, da imamo še precej rezerve. Predvsem pri zadnjih podajah do naših odličnih napadalcev nismo bili dovolj natančni. Dani Alves in Higuain sta bila sijajna. V obrambi smo naredili nekaj napak, a Gigi je bil enkraten. V zadnjih dveh letih smo zelo dozoreli. Najprej se moramo prebiti do finala v Cardiffu, kjer bomo imeli drugačen pristop kot v Berlinu proti Barceloni," je razlagal izkušeni branilec.

Mbappe: Iz tega poraza se bomo naučili

Monaco je po porazu PSG-ja v Nici v nedeljo zelo blizu naslovu francoskega prvaka. Razočaranje po sredinem porazu je bilo veliko, saj ekipa iz kneževine ni bila v podrejenem položaju. Kylian Mbappe je zapravil prvo priložnost na tekmi v 17. minuti.

"Juventus je imel dve priložnosti in dosegel je dva gola. Mi smo zapravili številne priložnosti in niti enkrat nismo zatresli mreže. Pred vrati nismo bili dovolj zbrani. Na takih tekmah je treba imeti dovolj izkušenj. Vsekakor se bomo naučili iz tega poraza," je poudaril 18-letni napadalec, ki je dosegel tri gole proti dortmundski Borussii v četrtfinalu.

"Res ni bilo lahko najti prostora proti najboljši obrambni ekipi v Evropi. Zdaj bo seveda zelo težko priti v finale, a v nogometu prav nič ni nemogoče," je dodal Bernardo Silva.

Kapetan Monaca Fabinho se ne predaja: "Juventus si je zaslužil zmago. Naša ekipa ima odličen napad in nikoli se nas ne sme odpisati."

Zadnji naslov so Torinčani slavili v Rimu

Juventus je bil v finalnem obračunu za naslov evropskega prvaka kar osemkrat, zmagal pa je le dvakrat. Zadnji naslov je osvojil pod vodstvom Marcella Lippija 22. maja 1996 na rimskem Olimpicu, ko se je srečanje z Ajaxom končalo z 1:1 po 120 minutah, pri streljanju enajstmetrovk pa sta zgrešila Edgar Davids in Sonny Silooy, Vladimir Jugović pa je potrdil naslov Torinčanov.

Leto zatem je bil Juventus na olimpijskem stadionu v Münchnu v vlogi velikega favorita, a je dortmundska Borussia z dvema goloma Karla Heinza Riedlerja in neverjetnim lobom Larsa Rickna takoj po vstopu v igro slavila s 3:1.

Pred 19 leti Mijatović pokopal Juventus

20. maja 1998 sta se v finalu v Amsterdamu srečala Juventus in madridski Real. Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero, Didier Deschamps, Filippo Inzaghi in soigralci so bili favorizirani. Odločil je Predrag Mijatović v 66. minuti, ko je z bližine matiral Angela Peruzzija. Najverjetneje bo imela stara dama čez mesec dni priložnost, da so oddolži kraljevemu klubu za ta grenak poraz.

Buffon je branil na dveh finalnih tekmah Lige prvakov. 28. maja 2003 na Old Traffordu sta se Milan in Juventus razšla brez golov. Z bele točke so zgrešili David Trezeguet, Marcelo Zalayeta in Paolo Montero in prestižni pokal je pripadel rdeče-črnim. Pred dvema letoma v Berlinu je bila Barcelona boljša s 3:1.

Zelo redko se zgodi, da imata dve ekipi tako veliko prednost pred povratnima tekmama polfinala Lige prvakov. Navijači madridskega Reala in Juventusa imajo že načrtovano pot v Cardiff.

A. G.