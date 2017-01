Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Najkoristnejši igalec tekme je bil Wayne Simmonds. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na tekmi vseh zvezd najboljši hokejisti metropolitanske skupine

MVP Wayne Simmonds iz Philadelphie

30. januar 2017 ob 09:01

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Hokejisti metropolitanske skupine so zmagovalci All Star tekme Lige NHL. Ekipa, ki jo je vodil Wayne Gretzky, je v finalu vikenda vseh zvezd v Los Angelesu s 4:3 ugnala selekcijo pacifiške skupine.

Na tekmi je ob vratarju Bradnu Holtbyju (Washington) izstopal še Wayne Simmonds. Igralec Philadelphia je dosegel odločilni gol finala, skupaj pa je konec tedna v Los Angelesu zadel kar trikrat in bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca.

Na turnirju so nastopile ekipe metropolitanske, atlantske, pacifiške in centralne skupine, hokejisti pa so igrali igro 3:3, torej s tremi igralci in vratarjem, namesto običajne igre peterice proti petim. Skrajšan je bil tudi igralni čas.

V polfinalu je ekipa metropolitanske skupine premagala izbrano vrsto atlantske skupine z 10:6, na zahodu pa je ekipa pacifiške skupine z 10:3 ugnala selekcijo centralne skupine.

V finalu so za zmagovalce zadeli Seth Jones, Justin Faulk, Cam Atkinson in Wayne Simmonds, za ekipo pacifiške skupine ki je vodila z 1:0 in 3:2, pa Joe Pavelski, Connor McDavid in Bo Horvat.

Tekmovanje v Ligi NHL se bo nadaljevalo v torek, Anže Kopitar pa bo z Los Angelesom gostoval v Arizoni.

R. K.