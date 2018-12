Domen Prevc je bil v kvalifikacijah najboljši izmed Slovencev. Foto: Reuters Dodaj v

Prenos na MMC TV: Nedeljska tekma v Nižnem Tagilu

Kako se bo razpletla peta posamična tekma smučarjev skakalcev za svetovni pokal?

2. december 2018 ob 15:27,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 16:00

Nižni Tagil - MMC RTV SLO

V Nižnem Tagilu se je ob 16. uri začela druga posamična tekma smučarjev skakalcev. Na njej bodo nastopili štirje Slovenci. Neposredni prenos lahko spremljate na MMC TV, po koncu rokometa pa bo sledila selitev na TV SLO 2.

V kvalfikacijah so bili uspešni Domen Prevc (10.), Timi Zajc (27.), Jernej Damjan (41.) in Bor Pavlovčič (44.). Premalo so skočili Anže Lanišek (56.), Žak Mogel (58.) in Tomaž Naglič (59.).

V soboto je slavil Johann Andre Forfang pred Pjotrom Žylo in Rjojujem Kobajašijem. Timi Zajc je bil osmi, Domen Prevc 14., Jernej Damjan 19. in Anže Lanišek 25.

Začetek prenosa s komentarjem Andreja Stareta in Jelka Grosa je na MMC TV, po koncu ženskega rokometa pa tudi na TV SLO 2.

R. K.