Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V sončni nedelji so na Istrskem maratonu tradicionalno najprej štartali otroci. Foto: Facebook Istrski maraton Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na "teku s pogledom na morje" tudi legenda newyorškega maratona

Lepa udeležba: letos že več kot 4.500 tekačev

9. april 2017 ob 11:29

Koper - MMC RTV SLO

Več kot 4.500 tekačev iz Slovenije in tujine danes teče na 4. Istrskem maratonu, med njimi pa je tudi edini atlet, ki je dvakrat zapored dobil maraton v New Yorku.

Tek s pogledom na morje je vedno bolj priljubljen. Tekači iz skupno 25 držav se v koprski občini letos merijo na treh razdaljah: v maratonu, polmaratonu in rekreativnem teku. Na maratonskem teku (dobrih 42 km) je bilo na štartni listi 500 tekačev, največ, kar 2.300, pa je bilo polmaratoncev.

Na Istrski maraton sta prišla tudi Alberto Cova in Orlando Pizzolato. Cova je bil leta 1984 olimpijski zmagovalec na 10.000 metrov. Na rekreativnem teku bo sodeloval Orlando Pizzolato, edini, ki mu je uspelo dvakrat zapored zmagati na maratonu v New Yorku (1984 in 1985).

T. O.