Na tribunah bodo Skok, Kastelic, Gaber in Skube

Ob 20. uri prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

3. maj 2017 ob 12:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

V polnih Stožicah se nocoj obeta rokometni spektakel, saj Slovenci prvič po osvojeni bronasti medalji na svetovnem prvenstvu v Franciji gostijo evropske prvake Nemce.

Za obračun v okviru kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Hrvaška, vlada veliko zanimanje. Do ponedeljka so prodali 8.500 vstopnic in kaj lahko se zgodi, da bo ob navalu zamudnikov stoženska dvorana razprodana.

Karte si lahko zagotovite na vseh prodajnih mestih sistema Moje karte in na bencinskih servisih Petrol. Na blagajni dvorane bo nakup možen od 18. ure dalje. Organizatorji prosijo, da se obiskovalci na tekmo podajo dovolj zgodaj in da svoj prihod pred dvorano načrtujejo najkasneje ob 19.00.

"Zaradi elektronske kontrole vstopa in predstavitve ekip pred začetkom tekme vse prosimo, da se v notranjost dvorane podajo vsaj pol ure prej in da so na svojih sedežih najkasneje ob 19.40," sporočajo iz rokometne zveze.

Selektor Veselin Vujović je dopoldne določil 16 igralcev, na katere računa na večerni tekmi, ki se bo začela ob 20. uri z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju. Dvoboj si bodo s tribun ogledali vratarja Matevž Skok in Urh Kastelic ter Matej Gaber in Staš Skube.

KVALIFIKACIJE ZA EP 2018 - HRVAŠKA

SKUPINA 5

3. KROG

Sreda ob 20.00:

SLOVENIJA - NEMČIJA (Stožice)

Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

Četrtek:

ŠVICA - PORTUGALSKA

4. KROG

Sobota ob 16.10:

NEMČIJA - SLOVENIJA (Halle)

Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

Nedelja, 7. maja:

PORTUGALSKA - ŠVICA

Vrstni red: Nemčija 4, Slovenija 3, Portugalska 1, Švica brez točk.

Na evropsko prvenstvo, ki bo januarja 2018 na Hrvaškem, se uvrstita najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine in najboljša tretja iz sedmih skupin.

