Na ulici ubili člana panamske nogometne reprezentance

Hernandez najizkušenejši član izbrane vrste

16. april 2017 ob 14:44

Colon - MMC RTV SLO/STA

Panamski nogometni reprezentant Amilcar Henriquez, je v bolnišnici podlegel ranam, ki mu jih je v streljanju v predmestju Colona zadal neznanec.

Ta je stopil iz avtomobila in začel streljati v skupino ljudi, med katerimi je bil s prijatelji tudi 33-letni nogometaš, so sporočili iz tamkajšnje nogometne zveze. "Rane so bile prehude, Henriquez je umrl kmalu po prihodu v bolnišnico. Izrekam sožalje družini," je v sporočilu zapisal predsednik zveze Juan Carlos Varela.

Henriquez je v panamskem prvenstvu igral za ekipo Arabe Inido de Colon, v katerem je tudi začel svojo kariero, zadnjo tekmo je odigral v sredo proti Chorrillu. Defenzivni zvezni nogometaš je igral tudi za številne klube v Kolumbiji in Kostariki, za reprezentanco pa je zbral 75 nastopov in bil njen najbolj izkušeni člen. Še 29. marca je dres svoje države nosil v obračunu z ZDA.

Njegov umor ni prvi med panamskimi nogometaši. Leta 2011 so vratarja Erica Luno ubili med pogovori s sosedom pred hišo, istega leta so pred treningom s streli ubili Abdula Chiarija, po strelih pa je umrl tudi Javier de la Rosa. A nogometaši niso le žrtve, kar nekaj jih je trenutno zaradi raznih kriminalnih dejanj zaprtih, med drugimi tudi nekdanja reprezentanta, vratar Oscar McFarlane in napadalec Juse Luis Garces.

