Na večnem derbiju remi, ki bolj ustreza Olimpiji

31. marec 2018 ob 14:15,

zadnji poseg: 31. marec 2018 ob 22:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Maribor je v Stožicah končal niz Olimpijinih zmag v pomladanskem delu prvenstva in iztržil remi (1:1), tako da razlika med vodilnima na vrhu lestvice Prve lige ostaja deset točk.

Na tekmi visokega ritma je oba zadetka okoli 13 tisoč gledalcev videlo v drugem polčasu. V 69. minuti je bil pred kazenskim prostorom iznajdljiv Mitch Apau. V 82. minuti, potem ko je Darko Milanić na igrišče poslal tri sveže napadalce, je Maribor izenačil. Martin Milec je podal z desne, Luka Zahović je spremljal akcijo in prehitel Olimpijino obrambo. Olimpija, ki spomladi na šestih tekmah do danes ni oddala niti točke, je bila večji del boljša. V strelih v okvir vrat je bilo 7:4, v posesti žoge 57:43. Iskric na igrišču ni bilo (na vsaki strani po en rumeni karton), tudi na tribunah večjih izgredov ni bilo videti.

V prvem polčasu v ospredju Handanović

Maribor se je preveč bojazljivo lotil tekme, čeprav je vedel, da potrebuje zmago za ohranitev upov na naslov. V prvem polčasu je imela tako opazno pobudo Olimpija, ki pa je bila vseeno premalo konkretna. V 12. minuti je branilec Filip Uremović nevarno sprožil z desnega krila in ogrel Jasmina Handanovića. V 18. minuti je sledila lepa akcija Ricarda Alvesa in Issaha Abassa, ki pa je s petnajstih metrov udaril premalo močno, da bi lahko prelisičil Handanovića. V 43. minuti je pritisnil Maribor, Gregor Bajde je sprožil do tedaj edini strel Maribora v okvir vrat, vendar Aljaž Ivačič ni imel težjega dela.

Živahno dogajanje v drugem polčasu

V drugem polčasu je v okvir vrat prvi meril Alves z roba kazenskega prostora. V 59. minuti je Damjan Bohar streljal točno v Ivačiča. Po uri igre je Stefan Savić padel ob Bajdetu, enajstmetrovke ni bilo. Danijel Miškić je nato od daleč močno ustrelil, Handanović je bil spet na mestu. 69. minuta je prinesla vodstvo Olimpije. Z leve strani je podal Dino Štiglec, Marko Šuler ni dobro posredoval, pritekel je Apau in premagal Handanovića. V 74. minuti je imel Maribor prosti strel, Vršič je imel dober položaj, toda zadel je živi zid. Sledila je najlepša Olimpijina priložnost za povišanje vodstva. Po protinapadu je Alves poskusil z glavo, Handanović pa je odlično reagiral. Branilci naslova so izenačili v 82. minuti, ko je po podaji Milca z desne v petmetrskem prostoru Zahović dosegel drugi zadetek v sezoni. Vroče je bilo še v sodnikovem podaljšku, toda Jason Davidson žoge ni spravil v gol.

Vsi derbiji v tej sezoni Avgustovski ligaški derbi v Stožicah se je končal brez zadetkov, novembra pa je bilo v Ljudskem vrtu 1:0 za Maribor. Zadel je Marcos Tavares. V četrtfinalu Pokala Slovenije je bila novembra boljša Olimpija, ki je doma zmagala s 3:0, v Mariboru pa je bilo 1:1.

Ko imaš žogo za 2:0, nato pa izgubiš z 1:7 ...

Sobotno dogajanje 25. kroga državnega prvenstva se je začelo s tekmo Celje – Ankaran Hrvatini, ki so jo Celjani kljub zaostanku ob polčasu dobili s 7:1. Edini zadetek je v prvem polčasu po podaji Čazima Suljića dosegel Tim Vodeb, ki je lepo meril z glavo. V 51. minuti je igralec Ankarana Hrvatinov Vedran Gerc zadel prečko. Ključni dogodek se je bržkone zgodil v 53. minuti. Patrik Bordon, ki je bil v kazenskem prostoru sam pred vratarjem Celja Metodom Jurharjem, je simuliral prekršek, sodnik Darjan Kovačič pa ni pokazal na belo točko, ampak je Bordonu pokazal še drugi rumeni karton.

Trije rdeči kartoni; Pungeršek dvakrat v polno

Izključitev je spremenila potek dogajanja, še bolj pa je lahko Celje zagospodarilo, ko sta morala zaradi rdečega kartona z igrišča še Žan Humar (v 58. minuti je kot zadnji mož obrambe ustavil napad Celja) in Vedran Gerc (80.) Po uri igre je Celje izenačilo z golom Luke Žinka (šesti gol sezone) s prostega strela, povedlo pa po lepi akciji Rudija Požega Vancaša. V 77. minuti je Suljić nesrečno posredoval in zabil avtogol. Naslednja zadetka je dosegel Nino Pungeršek, prvega po lepem preigravanju in natančnem strelu, drugega pa z glavo po podaji Žinka. Za najvišjo celjsko zmago sezone sta iz bližine zadela še Elvedin Džinić in Fedor Predragović.

Domžale le še tri točke od Maribora

Domžale so si v Krškem v zadnjih minutah priborile deveto zaporedno zmago. Odločilni zadetek za 1:2 je zabil rezervist Nermin Hodžić, ki je (čeprav obkrožen z obrambnimi igralci Krškega) s petnajstih metrov odlično streljal z levico. To je njegov tretji gol sezone. Bolje so začeli gostitelji, saj je že v drugi minuti Leo Ejup ob strelu s 30 metrov našel luknjo v živem zidu. Domžale so hitro pripravile odgovor in z zadetkom Senijada Ibričića z bele točke izenačile. Prekršek za najstrožjo kazen je sodnik Alen Borošak dosodil po tem, ko je Marko Zalokar zrušil Daria Melnjaka.

Prva liga, 25. krog:

OLIMPIJA - MARIBOR 1:1 (0:0)

13.500; Apau 69.; Zahović 82.

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Uremović , Ilić, Apau, Miškić, Tomić, Čanađija, Alves ( 79./Davidson), Savić ( 85./Kapun), Issah.

Maribor: Handanović, Milec, Ivković, Šuler, Viler, Cretu, Pihler, Bohar ( 64./Vršič), Ahmedi ( 79./Mešanović), Bajde ( 64./Zahović ), Tavares.

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)

CELJE - ANKARAN HRVATINI 7:1 (0:1)

200; Žinko 60., Požeg Vancaš 73., Suljić 77./ag, Pungaršek 85., 86., Džinić 90., Predragović 93.; Vodeb 10.

RK: Bordon 53., Humar 58., Gerc 80./vsi Ankaran.

Celje: Jurhar, Pečnik (74./Predragović), Džinić, Stojinović, Andrejašič (46./Brecl), Cvek, Žinko, Kerin (59./Pungaršek), Požeg Vancaš, Lupeta, Kerin.

Ankaran Hrvatini: Bužan, Humar, Nkama (84./Smiljanić), Vodeb (64./Matošević), Pahor, Soldo, Mate, Suljić, Romero (77./Furjan), Gerc, Bordon.

KRŠKO - DOMŽALE 1:2 (1:1)

Ejup 2.; Ibričić 7./11-m; Hodžić 89.

Krško: Zalokar, Gorenc, Ejkup, Krajcer, Kulinitš, Volarič, Balić, Da Silva, Jakolič (70./Šturm), Vekić (88./Ogrinec), Škrbić (77./Kovačič).

Domžale: Mulalić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Kirm (59./Hodžić), Vetrih, Husmani, Ibričić (90./Žužek), Širok, Ibraimi, Bizjak (67./Hebaj).

GORICA - RUDAR 1:1 (0:1)

250; Džuzdanović 52.; Šehić 45./11-m.



ALUMINIJ - TRIGLAV 3:1 (0:0)

200; Mensah 51., 83., 93.; Zec 79.

Lestvica: OLIMPIJA 25 18 5 2 47:11 59 MARIBOR 24 14 7 3 39:18 49 DOMŽALE 23 14 4 5 50:19 46 RUDAR 23 11 4 8 31:25 37 CELJE 24 10 6 8 40:32 36 GORICA 24 8 4 12 24:34 28 KRŠKO 22 6 5 11 28:40 23 ALUMINIJ 24 5 6 13 26:43 21 TRIGLAV 23 3 6 14 20:44 15 ANKARAN HRVATINI 24 2 7 15 20:59 13

