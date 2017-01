Na vetrovnem Sljemenu okronan Manfred Mölgg

Prekinjena serija Hirscherja treh zaporednih zmag v Zagrebu

5. januar 2017 ob 11:10,

zadnji poseg: 5. januar 2017 ob 19:21

Zagreb - MMC RTV SLO

Prestižni slalom na Sljemenu nad Zagrebom je v zahtevnih razmerah dobil Manfred Mölgg. Snežni kralj je postal 34-letni Italijan, potem ko je v finalu na vrh napredoval s petega mesta.

Obe progi, ki ju je s kamero televizijskim gledalcem predstavila Tina Maze, sta imeli težki postavitvi, kar je bilo za smučarje kar velik fizični zalogaj, obenem pa jim je delo v zasneženem Zagrebu oteževalo še vreme z močnimi sunki vetra. V teh razmerah je v finalu zablestel Mölgg. Južni Tirolec je tretjič v karieri zmagal, prvič po skoraj sedmih letih. Februarja 2009 je dobil slalom v Garmischu, marca 2008 pa je bil najboljši na slalomu v Kranjski Gori. 19. se je zavihtel na oder za zmagovalce. V letošnji sezoni je bil tretji v Leviju. Po Giulianu Razzoliju leta 2010 je Mölgg drugi Italijan z zmago v Zagrebu.

Presenetljiv razplet prve vožnje

Ob nastopu Mölgga je bil v vodstvu Felix Neureuther, ki je bil po prvi vožnji osmi. Nato se je na progo podal Marcel Hirscher. Po napaki Avstrijca v zgornjem delu, ko je izgubil veliko časa, je bilo jasno, da je Mölgg blizu velikega uspeha, saj so bili na startu še tri presenetljiva imena. Najprej se je na progo podal Mark Engel. Američan je s številko 45 prišel v prvi vožnji kar na tretje mesto. V drugo je smučal zelo previdno, precej zaostajal, v spodnjem delu pa po napaki končal v snegu. Tudi izkušenemu Julienu Lizerouxu se vožnja ni posrečila. 37-letni Francoz je bil na koncu deveti.

Po prvi vožnji je presenetljivo vodil Manuel Feller. Avstrijec je najboljši čas prve proge postavil s številko 21, ko je veliko tvegal, napadalno smučanje pa se mu je obrestovalo. Prvič se je znašel v takem položaju, pritisku pa je podlegel, saj je že v drugih vratih finala odstopil.

Januarja še štirje slalomi

Na oder za zmagovalce sta se zavihtela še Neureuther, ki je prvič v tej sezoni osvojil slalomske stopničke, in Kristoffersen, ki je bil prvič v tej sezoni v slalomu premagan. Predtem je dobil oba slaloma, na katerih je nastopil. Namreč na uvodnem v Leviju zaradi spora z norveško zvezo ni smučal. Hirscher je s šestim mestom ob skupnem vodstvu zadržal tudi vodstvo v slalomski razvrstitvi. Avstrijec je neuspešno lovil četrto zaporedno zagrebško zmago. Še naprej pa čaka na nov mejnik, 100. uvrstitev na stopničke. Doslej je to uspelo le Ingemarju Stenmarku in Marcu Girardelliju.

Hirscher bo imel priložnost za ta dosežke že v soboto, ko bo v Adelbodnu klasični veleslalom. Sicer pa je januar tradicionalno slalomski mesec. Adelbodnu sledijo še trije klasični slalomi, v Wengnu, Kitzbühelu in Schladmingu.

Nastopila sta dva Slovenca. Štefan Hadalin ni dokončal prve proge, Žan Grošelj pa je bil z zaostankom 2,38 prepočasen za finale. Zasedel je 45. mesto. Oba sta prvič nastopila na Sljemenu.

Končni vrstni red: 1. M. MÖLGG ITA 2:00,03 2. F. NEUREUTHER NEM +0,72 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,77 4. D. YULE ŠVI 0,99 5. M. MATT AVT 1,31 6. M. HIRSCHER AVT 1,43 7. D. RYDING AVT 1,55 8. L. AERNI ŠVI 1,69 9. J. LIZEROUX FRA 1,88 10. S. GROSS ITA 2,06 -------------izven finala:------------ 45. Ž. GROŠELJ SLO 51. I. KOSTELIĆ HRV Odstop v 2. vožnji: Pinturault, Horoši- lov, Schwarz, Razzoli, Engel, Feller... Odstop v 1. vožnji: Hadalin, Digruber, Muffat-Jeandet, Grange ...

Po prvi vožnji: 1. M. FELLER AVT 58,13 2. J. LIZEROUX FRA +0,05 3. M. ENGEL ZDA 0,28 4. M. HIRSCHER AVT 0,38 5. M. MÖLGG ITA 0,39 6. D. YULE ŠVI 0,41 . H. KRISTOFFERSEN NOR 0,41 8. F. NEUREUTHER NEM 0,52 9. M. MATT AVT 0,67 10. A. PINTURAULT FRA 0,68 . M. SCHWARZ AVT 0,68 ... 45. Ž. GROŠELJ SLO 2,38 51. I. KOSTELIĆ HRV 3,94 Odstop: Hadalin, Digruber, Muffat- Jeandet, Grange ...

SLALOM (4/11) 1. M. HIRSCHER AVT 300 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 260 3. M. MÖLGG ITA 246 4. M. MATT AVT 189 5. S. GROSS ITA 131 6. F. NEUREUTHER NEM 130 7. D. YULE ŠVI 126 8. D. RYDING VB 112 9. A. MYHRER ŠVE 99 10. L. AERNI ŠVI 86 ... 50. Ž. KRANJEC SLO 3

SKUPNI VRSTNI RED (15/37) 1. M. HIRSCHER AVT 753 2. K. JANSRUD NOR 482 3. A. PINTURAULT FRA 465 4. H. KRISTOFFERSEN NOR 442 5. F. NEUREUTHER NEM 303 6. M. MÖLGG ITA 296 7. A. KILDE NOR 291 8. M. FAIVRE FRA 270 9. A. MYHRER ŠVE 226 10. A.-L. SVINDAL NOR 220 ... 23. B. KLINE SLO 131 29. Ž. KRANJEC SLO 123 87. M. ČATER SLO 25 94. K. KOSI SLO 20 115. Š. HADALIN SLO 8





R. K., T. J.