Na vidiku je skupni nastop obeh Korej v Pjongčangu

Hokejistke iz obeh držav pod eno zastavo?

17. januar 2018 ob 15:12

Panmunjom - MMC RTV SLO, STA

Bolj ko se bližajo olimpijske igre v Pjongčangu, boljši so odnosi med obema Korejama.

Državi, ki sicer ne slovita kot najbolj prijateljski, sta se dogovorili za število članov severnokorejske delegacije na igrah in tudi o tem, da bosta skupaj nastopali na slavnostnem odprtju iger, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Državi načrtujeta skupno delegacijo

Za zdaj je v javnost prišel le skromen podatek o tem, da državi načrtujeta skupno delegacijo oziroma da bosta obe ekipi skupaj korakali na slavnostnem odprtju iger, so ga pa potrdili na južnokorejskem ministrstvu za združitev. Tamkajšnja agencija Yonhap je poročala, da je dogovor sad drugega dne pogajanj na meddržavnih delovnih pogovorih v obmejnem mestu Panmundžom.

Konkretnejši je dogovor na področju športnega delovanja v ženski hokejski reprezentanci, saj sta se državi dogovorili za enoten nastop korejske ženske ekipe s hokejistkami iz obeh držav. Če se bo to uresničilo, bo to prvi takšen skupen projekt na športnih terenih, dosedanji poskusi skupnega nastopa obeh Korej so bili namreč omejeni na slavnostne dele tekmovanj oziroma predstavitve ekip.

550-članska delegacija Severne Koreje

Severna Koreja je še sporočila, da bo na igre poslala skupno 550-člansko delegacijo. V njej so všteti vsi, ki bodo potovali na jug polotoka med igrami in tudi po njih, saj je v delegaciji tudi 150 članov za paraolimpijske igre, ob njih pa še 230 navijačev, 30-članska zasedba v tekvondoju in še 140 članov umetniškega dela delegacije.

