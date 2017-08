Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Christopher Froome še nikoli ni zmagal na Vuelti. Foto: Reuters Jan Polanc je letos dobil etapo na Giru. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Vuelti kar devet ciljev na vzponu

Od Slovencev na štartu Polanc, Mohorič in Novak

17. avgust 2017 ob 13:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V soboto se bo v Nimesu v Franciji začela 72. kolesarska Dirka po Španiji, zadnja od treh tritedenskih dirk. Na štartu bodo trije Slovenci, prvi favorit pa je zmagovalec Toura Christopher Froome, ki na Vuelti še ni zmagal.

Zmage ne bo branil Kolumbijec Nairo Quintana, ki je letos kolesaril že na Giru in Touru, bodo pa zato na štartu prvak iz leta 2015 Italijan Fabio Aru, njegov rojak in zmagovalec leta 2010 Vincenzo Nibali ter Francoz Romain Bardet. Svoje račune ima tudi Poljak Rafal Majka, ki je veliko pričakoval od Toura, a mu je sanje odnesel padec. Na štartu bo tudi najboljši hribolazec francoske pentlje, Francoz Warren Barguil.

Močno zasedbo na Vuelto pošilja Orica-Scott, saj bo najboljše napadala s trojico Esteban Chaves, Adam Yates in Simon Yates. Dirka po Španiji bo zadnja za Alberta Contadorja, ki je na njej zmagal v letih 2008, 2012 in 2014.

Med 198 kolesarji na startu v Nimesu bodo tudi trije Slovenci. V dresu UAE Emirates bosta tako kot na dirki po Italiji kolesarila Jan Polanc in Matej Mohorič. Tretji Slovenec bo zastopal barve Bahrain-Meride, Domen Novak bo na tritedenskih dirkah prvič. Vsi bodo v vlogah pomočnikov. Mohorič bo eden ključnih mož sprinterja Sache Modola, Polanc bo delal za kapetana Louisa Meintjesa in Ruija Costo, Novak pa bo nabiral izkušnje in skušal pomagati prvemu zvezdniku njegove ekipe Italijanu Vincenzu Nibaliju.

Froome v Španijo prihaja z izjemno podporo moštvenih kolegov. Britanec je celotno sezono imel v mislih dvojček Tour-Vuelta. Španska dirka mu je ena ljubših, a na njej še nima končne zmage, ima pa tri druga mesta. Če mu bo uspelo, bo šele tretji kolesar z zmago na obeh omenjenih dirkah. Britanec pravi, da ima na Vuelti še nedokončane posle.

"Imam dober občutek. Imamo večji namen, večjo misijo kot lani. Mislim, da na Vuelti še nismo bili s tako močno ekipo. Dirkal bom lahko z veliko samozavesti, ko bom imel takšno ekipo okrog sebe. Dirka je zame velika motivacija, saj vem, da v moderni dobi kolesarstva ni še nikomur uspel dvojček. To je zame še večja motivacija kot samo Tour," meni 32-letni Froome, ki je kot največja tekmeca izpostavil Bardeta in Aruja, pa tudi Orico z dvojčkoma Yates in Chavesom.

Hribolazci bodo na letošnji dirki po Španiji prišli na svoj račun, saj se kar devet etap konča z vzponom. Predzadnji dan jih čaka kraljevska etapa s pošastnim vzponom na Angliru, ki velja za enega najtežjih klancev v svetu kolesarstva. Dolg je 12,2 kilometra v povprečnim naklonom 10,2 odstotka, cesta se postavi tudi do 23,5 odstotka.

Šprinterji bodo imeli priložnost za dokazovanje v petih etapah, med 21. etapami sta tudi dva kronometra, prvi dan moštvena vožnja na čas in v 16. etapi še posamična ura resnice. Številni kolesarji opozarjajo, da bo letošnja dirka težka že od samega začetka, že tretji dan jih namreč čakata dva vzpona prve kategorije v Andori, kamor iz Francije zavije karavana, nato pa se preseli na španska tla.

R. K.