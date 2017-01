Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Miami je izgubil osmič na zadnjih devetih tekmah in je na Vzhodu le še pred Brooklynom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Vzhodu za Miamijem le še Brooklyn

Harden v povprečju udeležen pri 57 točkah Houstona

9. januar 2017 ob 07:48

Goran Dragić je bil s 24 točkami prvi strelec Miamija, ki je doživel nov poraz, tokrat z 98:86 na gostovanju pri Los Angeles Clippersih. Na pragu rekorda v Ligi NBA pa je košarkar Houstona James Harden.

Dragić je v Staples Centru v 42 minutah iz igre meta 9/18, od tega 2/5 za tri točke. Imel je pet skokov, pet podaj in pet izgubljenih žog. Vročici ni pomagala niti vrnitev centra Hassana Whitesida, ki je po štirih tekmah počitka dosegel 15 točk in zbral 13 skokov.

Najzaslužnejša za četrto zaporedno zmago Clippersov sta bila J. J. Reddick s 25 točkami ter Chris Paul z 19 točkami in 18 podajami. Odločilno prednosti so si gostitelji nabrali ob koncu druge in na začetku tretje četrtine, ko je bil delni izid 43:21.

Miami je dobil tri tehnične napake, eno od njih tudi Dragić, ki je bil na prejšnji tekmi v Staples Centru proti LA Lakersom izključen.

James Harden je kot strelec ali podajalec v povprečju udeležen pri 57 točkah Houstona na tekmo, kar je trenutno nad najboljšo zgodovinsko znamko Lige NBA. Rekord v sezoni ima Tiny Archibald, ki je bil v sezoni 1972/73 pri Kingsih udeležen pri 56,8 točke.

Novo izjemno predstavo je Harden uprizoril v derbiju večera v Torontu, kjer je Houston slavil s 129:122. Organizator igre Rocketsov je 40 točkam (met 13/26) dodal 11 podaj in 10 skokov. To je bil njegov deseti trojni dvojček sezone, Houston pa je slavil osmič zapored. Harden je imel tudi 10 izgubljenih žog.

LA CLIPPERS - MIAMI 98:86

Redick 25, Paul 19 in 18 podaj, Speights 19, Bass 12; Dragić 24 (9/18 iz igre, 2/5 za tri), 5 skokov, 5 podaj in 5 izgubljenih žog v 42 minutah, Whiteside 15 in 13 skokov, J. Johnson

in T. Johnson po 12.

PORTLAND - DETROIT * 124:125

McCollum 35, Crabbe 30, Lillard 20; Jackson 31, Drummond 28 in 14 skokov, Caldwell Pope 26, Udrih ni igral.

* - po dveh podaljških



BROOKLYN - PHILADELPHIA 95:105

Lopez 26, Hamilton 16; Embiid 20, Šarić 18.



MILWAUKEE - WASHINGTON 101:107

Parker 28, 8 skokov in 7 podaj, Brogdon 22, Beasley 18, Monroe 12 in 12 skokov; Beal 26, Morris 20, Oubre 17, Wall 16, Porter 13.

TORONTO - HOUSTON 122:129

DeRozan 36, Carroll 26; Harden 40, 11 podaj in 10 skokov, Harrell 28.

MEMPHIS - UTAH 88:79

Conley 19, Gasol 17; Hayward 22, Hill 15.

PHOENIX - CLEVELAND 116:120

Bledsoe 31, Booker 28; James 28, Irving 27, Love 25 in 10 skokov.

SACRAMENTO - GOLDEN STATE 106:117

Gay 23, Cousins 17 in 10 skokov; Curry 30, Durant 28, Thompson 18.

LA LAKERS - ORLANDO 111:95

Randle 19, Russell 17; Ibaka, Fourinier in Vučević po 19.



Tekme 9. januarja:

NEW YORK - NEW ORLEANS

CHICAGO - OKLAHOMA CITY

MINNESOTA - DALLAS

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 37 24 13 64,9 BOSTON CELTICS 37 23 14 62,2 NEW YORK KNICKS 37 17 20 45,9 PHILADELPHIA 76ERS 35 10 25 28,6 BROOKLYN NETS 36 8 28 22,2 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 36 28 8 77,8 INDIANA PACERS 38 20 18 52,6 CHICAGO BULLS 37 19 18 51,4 MILWAUKEE BUCKS 36 18 18 50,0 DETROIT PISTONS 39 18 21 46,2 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 37 21 16 56,8 CHARLOTTE HORNETS 38 20 18 52,6 WASHINGTON WIZARDS 36 18 18 50,0 ORLANDO MAGIC 39 16 23 41,0 MIAMI HEAT 39 11 28 28,2 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 38 23 16 59,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 38 22 16 57,9 PORTLAND TRAILBLAZERS 39 16 23 41,0 DENVER NUGGETS 37 14 23 37,8 MINNESOTA TIMBERWOLV. 37 11 26 29,7 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 38 32 6 84,2 LOS ANGELES CLIPPERS 40 26 14 65,0 SACRAMENTO KINGS 37 15 22 40,5 LOS ANGELES LAKERS 41 15 26 36,6 PHOENIX SUNS 38 12 26 31,6 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 37 30 7 81,1 HOUSTON ROCKETS 39 30 9 76,9 MEMPHIS GRIZZLIES 40 24 16 60,0 NEW ORLEANS PELICANS 38 14 24 36,8 DALLAS MAVERICKS 37 11 26 29,7

