Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Sandra Perković je drugič v karieri postala svetovna prvakinja v metu diska. Pred letošnjim podvigom ji je to uspelo še na prvenstvu v Moskvi leta 2013. Pred dvema letoma je bila v Pekingu druga. Foto: Reuters Yohann Diniz je prvič postal svetovni prvak. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na zadnji dan atletskega SP-ja še 7 končnih odločitev

Diniz do zlata z drugim najhitrejšim časom v zgodovini

13. avgust 2017 ob 12:48,

zadnji poseg: 13. avgust 2017 ob 20:04

London - MMC RTV SLO

Danes se v Londonu končuje svetovno prvenstvo v atletiki. Dopoldne so bile na sporedu vse preizkušnje v hitri hoji, v večernem delu bodo podelili še 7 kompletov odličij.

Na 50 kilometrov je zmagal Francoz Yohann Diniz, ki je dosegel čas 3:33:12, to je drugi najhitrejši čas v zgodovini te discipline. Za svojim svetovnim rekordom je zaostal vsega 38 sekund. Medalji sta osvojila še Japonca Hiroki Arai (3:41:17) in Kai Kobajaši (3:41:19).

Na isti razdalji so sploh prvič tekmovale ženske, zlato je osvojila Portugalka Ines Henriques, ki je slavila z novim svetovnim rekordom (4:05:56).

Jangova se je sprehodila do zlata

Kitajka Jiaju Jang je osvojila zlato v hitri hoji na 20 kilometrov. Razdaljo je premagala s časom 1:26:19 ure. Druga je bila Mehičanka Maria Guadalupe Gonzalez, tretja pa Italijanka Antonella Palmisano. Mehičanka je na koncu za Kitajko zaostala zgolj sekundo, s srebrom se je morala zadovoljiti že na lanskih olimpijskih igrah v Riu. Sicer bi najverjetneje zmagala Kitajka Liu Čiuži, ki pa so jo tik pred ciljno črto diskvalificirali. Tako se je do nepričakovanega brona prebila Italijanka, ki je bila 18 sekund počasnejša od zmagovalke.

Nedeljske končne odločitve:

20 km hoja (M): 1. E. AREVALO KOL 1:18:53 2. S. ŠIROBOKOV RUS 1:18:55 3. C. BONFIM BRA 1:19:04 20 km hoja (Ž): 1. J. JANG KIT 1:26:18 2. M. GUADALUPE-S. MEH 1:26:19 3. A. PALMISANO ITA 1:26:36 50 km hoja (M): 1. Y. DINIZ FRA 3:33:12 2. H. ARAI JAP 3:41:17 3. K. KOBAJAŠI JAP 3:41,19 50 km hoja (Ž): 1. I. HENRIQUES POR * 4:05:56 2. H. JIN KIT 4:08:58 3. S. JANG KIT 4:20:49 * - svetovni rekord 5.000 m (Ž): 1. H. OBIRI KEN 14:34,86 2. A. AYANA ETI 14:40,35 3. S. HASSAN NIZ 14:42,73

800 m (Ž): 1. C. SEMENYA JAR 1:55,16 2. F. NIYONSABA BUR 1:55,92 3. A. WILSON ZDA 1:56,65

Disk (Ž): 1. S. PERKOVIĆ SRB 70,31 2. D. STEVENS AVS 69,64 3. M. ROBERT-MICHON FRA 66,21

Spored, danes:

20.35: 1.500 m (M), finale



21.55: 4 x 400 m (Ž), finale

22.15: 4 x 400 m (M), finale

S. J., M. L.