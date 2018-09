Na zadnji Hadžićevi tekmi zmaji napolnili mrežo Rudarja

Mariborski strelci razpoloženi tudi v Kranju

2. september 2018 ob 16:00,

zadnji poseg: 2. september 2018 ob 23:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so v 7. krogu Prve lige s 5:1 v gosteh ugnali Triglav. Pet zadetkov je dala tudi Olimpija, ki je v Stožicah nadigrala velenjski Rudar.

To je bila tudi zadnja tekma začasnega trenerja Safeta Hadžića, ki je v enem tednu vknjižil dve prvoligaški zmagi, na klopi Olimpije, saj že v ponedeljek vajeti prevzema Avstrijec hrvaških korenin Zoran Barišić. Nekdanji trener dunajskega Rapida bo že četrti trener Ljubljančanov v tej sezoni. Zmaji so se zavihteli na četrto mesto, Rudar pa je s petim porazom ostal prikovan na dno. V napadu je prvič od prve minute začel Jucie Lupeta, zamenjava za Abassa Issaha, ki je odšel v nemškega bundesligaša Mainz, in bil v prvem polčasu odličen.

Najprej se je izkazal v 16. minuti, ko je na levi strani Roberta Pušaverja preigral Asmir Suljić in poslal predložek pred vrata. Lupeta je spustil žogo Andresu Vombergarju, ki jo je potisnil v mrežo. Suljić je začel tudi akcijo v 35. minuti, ko je podal proti Roku Kronavetru, ki je žogo poslal v kazenski prostor, tam pa je Lupeta mojstrsko s škarjicami zadel za 2:0. Vendarle pa je Portugalec moral predčasno zapustiti zelenico, saj se je poškodoval po "hokejskem" naletu Ivana Vasiljevića. Pred polčasom se je zatresla še gostujoča prečka, ko je s prostega strela meril Kronaveter, potem ko je Suljića podrl Pušaver, ki bi si lahko zaradi tega štarta prislužil rdeči karton.

Vseeno so Velenjčani ostali z igralcem manj na zelenici. Cene Kitek je v 61. minuti zaradi štarta s podplatom ob prvoligaškem debiju prejel direktni rdeči karton. Olimpija je sedem minut pred tem povišala prednost, ko je po podaji Kronavetra s prostega strela prvi gol v zeleno-belem dresu dosegel Vitalijs Maksimenko. Ob zaključku tekme se je velenjska mreža zatresla še dvakrat. Obakrat po akciji Suljića, ki je podajal z desne in rezervista Matica Črnica, ki je mirno izkoristil natančni podaji, ko je nanj pozabila gostujoča obramba. Zmaga bi lahko bila še višja, saj je Kronaveter imel na voljo enajstmetrovko, a se mu poskus ni posrečil in je žogo poslal prek vrat.

Razigrani vijoličasti napolnili kranjsko mrežo

V Kranju so Mariborčani, ki so četrtič v tej sezoni zabili pet golov, že v sedmi minuti začeli domačo mrežo. Po seriji hitrih podaj je Jasmin Mešanović na robu kazenskega prostora našel Dina Hotića, ki je žogo poslal za hrbet kranjski obrambi. Stekla sta Mešanović in Jan Mlakar, ki jo je potisnil za hrbet Darjana Curanovića. Na drugi strani so tudi gostitelji izigrali gostujočo obrambo. Na približno sedmih metrih od vrat je sam ostal Luka Majcen, ki pa je meril visoko prek gola.

Že v 16. minuti bi Maribor lahko vodil z 2:0, ko je Mitja Viler z leve strani poslal predložek prek vrat. Branilci Triglava so jo le pospremili s pogledom, vendar je Mlakar iz neposredne bližine zadel le vratnico. Ko pa se je vendarle znova zatresla mreža gostiteljev, je tekla 31. minuta. S prostega strela je podal Amir Dervišević, v skoku pa je bil najvišji Blaž Vrhovec, ki je z glavo dosegel svoj prvi zadetek v tej sezoni. Nekaj minut kasneje je Majcen sprožil s 16 metrov, a je z močnim udarcem zadel le stičišče prečke in vratnice.

Silovito so vijoličasti začeli drugi polčas. Po manj kot dveh minutah je prednost povišal Hotić, ki je mojstrsko s 25 metrov žogo poslal v desni zgornji kot Curanovićevih vrat. V 56. minuti se je med strelce vpisal še Luka Zahović, ki je izkoristil natančno podajo Mešanovića v prostor in za hrbet domači obrambi. Mariborski napadalec je žogo poslal prek Curanovića, od vratnice pa se je odbila v gol. Častni zadetek za Triglav je v 70. minuti dosegel rezervist David Tijanić, ki je prvič v tej sezoni zatresel mrežo. Zatem je veselje Vilerju preprečil okvir vrat, Zahović pa je iz bližine končni izid postavil v 91. minuti.

Gorica po zaostanku 0:2 iztržila točko

V Novi Gorici sta se Gorica in Mura razšli brez zmagovalca. Gostje so vodili že z 2:0, takšno prednost so imeli še 16 minut pred koncem rednega dela, nato pa je sledil domači preobrat in Sobočani ostajajo pri eni prvoligaški zmagi v Novi Gorici. Gostje so povedli v deveti minuti, ko se je Alen Kozar odločil za strel z velike razdalje. Žoga je zadela Mattea Tomička in presenetila Grego Sorčana. V 66, minuti je Mura povišala prednost. Žan Karničnik je silovito sprožil s približno 20 metrov in goriški vratar je bil brez moči.

74. minuta je tekla, ko se je začel domači preobrat. Z desne strani je natančen predložek v kazenski prostor poslal Jani Curk. Andrija Filipović se je otresel Matica Maruška, nato pa je bil v skoku še višji od Žige Kousa in z glavo je znižal na 1:2. v 83. minuti je za izenačenje poskrbel Žiga Lipišček. Osrednji branilec, ki se je že tretjič v tej sezoni vpisal med strelce, je z glavo zadel po podaji Uroša Celcerja s prostega strela.

Po sedmem krogu sledi reprezentančno okno. Naslednje prvenstvene tekme bodo 15. septembra.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 7. krog

TRIGLAV - MARIBOR 1:5 (0:2)

1.200; Tijanić 70.; Mlakar 7., Vrhovec 31., Hotić 47., Zahović 56., 91.

Triglav: Curanović, Alić, Kuhar ( 61./D. Kryeziu), Kumer, Bojić ( 52./Tijanić ), Elsner, E. Kryeziu ( 52./Gajić), Mlakar, Majcen, Afoakwa , Udovič.

Maribor: Handanović, Klinar ( 40./Pihler), Ivković, Uskoković, Viler, Vrhovec , Dervišević, Hotić , Mešanović, Mlakar ( 67./Tavares), Zahović .

Sodnik: Dejan Balažič (Ljubljana)

GORICA - MURA 2:2 (0:1)

1.000; Filipović 74., Lipušček 83.; Kozar 9., Karničink 66.

Gorica: Sorčan, Curk , Tomiček, Lipušček , Celcer, Kolenc, Grudina ( 83./Smailagić), Kotnik, Džuzdanović ( 64./Jermol), Osuji ( 92./Humar), Filipović .

Mura: Šafarić, Šturm, Peričić, Maruško, Kous, Lorbek, Kozar , Kouter ( 88./Maroša), Bobičanec ( 84./Horvat), Šušnjara, Sirk ( 61./Karničnik ).

Sodnik: Alen Borošak (Spodnji Duplek)

OLIMPIJA - RUDAR 5:0 (2:0)

1.850; Vombergar 16., Lupeta 35., Maksimenko 54., Črnic 85., 90.

RK: Kitek 61./Rudar

Kronaveter (Olimpija) je v 88. minuti zapravil 11-m.

Olimpija: Ivačič, Bagnack, Zarifović, Maksimenko , Štiglec, Tomić , Kapun ( 66./Brkić), Kronaveter, Lupeta ( 45./Savić), Suljić, Vombergar ( 78./Črnic ).

Rudar: Radan, Pušaver , Vasiljević , Kašnik, Pišek, Tomašević ( 60./Bolha), Pušniik ( 74./Solomun), Kitek , Trifković , Tučić, Radić ( 64./Šantek ).

Sodnik: Slavko Vinčić (Maribor)

Odigrano v petek:

ALUMINIJ - KRŠKO 1:0 (1:0)

200; Brekalo 17./ag



CELJE - DOMŽALE 0:0

310 gledalcev

RK: Gnezda Čerin 72., Dobrovoljc 80./oba Domžale

Lestvica:

MARIBOR 7 5 2 0 24:4 17 ALUMINIJ 7 4 0 3 14:13 12 GORICA 7 3 3 1 10:10 12 OLIMPIJA 7 3 2 2 13:8 11 DOMŽALE 7 3 1 3 10:10 10 MURA 7 2 3 2 13:10 9 KRŠKO 7 1 4 2 4:6 7 TRIGLAV 7 1 3 3 8:16 6 CELJE 7 0 5 2 8:11 5 RUDAR 7 1 1 5 5:21 4

R. K., T. J.