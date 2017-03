Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Ema Klinec je v skupnem seštevku svetovnega pokala končala na sedmem mestu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na zadnji tekmi najboljša Juki Ito, Ema Klinec šesta

Slovenija v Pokalu narodov tretja za Japonsko in Nemčijo

12. marec 2017 ob 10:30,

zadnji poseg: 12. marec 2017 ob 12:54

Oslo - MMC RTV SLO/STA

Na tekmi smučarskih skakalk v Oslu je zmagala Japonka Juki Ito. Najboljša Slovenka je bila Ema Klinec na šestem mestu. Na zadnji tekmi v tej sezoni je nastopilo le najboljših 29 v svetovnem pokalu.

Druga je bila še ena Japonka Sara Takanaši, ki je že prejšnji mesec četrtič osvojila veliki kristalni globus (po letih 2013, 2014 in 2016), tretja pa Norvežanka Maren Lundby. Maja Vtič je zasedla 11. mesto, Špela Rogelj 15., Urša Bogataj pa 17.

Itova je vodila že po prvi seriji pred Lundbyjevo in Takanašijevo. Ema Klinec je bila peta. Rogljeva je izmed Slovenk v finalu najbolj popravila svojo uvrstitev, saj je pridobila šest mest. Klinčeva je imela nekoliko prevelik vetrovni odbitek devetih točk, da bi bila lahko še kakšno mesto višje, stopničke pa so se ji precej oddaljile že po prvem skoku.

Juki Ito je zmagala petič v sezoni in zasedla skupno drugo mesto v svetovnem pokalu. Ema Klinec je tam sedma, Slovenija pa je v Pokalu narodov tretja (1.674) za Japonsko (3.357) in Nemčijo (2.685).

Zadovoljna z napredkom po treningih

"V obeh skokih sem bila nasmejana, ker sem bila zadovoljna z opravljenim in sem sezono sklenila z dobrimi skoki. Niso najboljši, ker sem imela na treningih težave, vendar je bil napredek očiten in s tem sem zadovoljna. Sedmo mesto je za dve mesti višje kot lani ob koncu zime," je dejala Klinčeva.

"Sezona ni bila tako uspešna kot lanska, po kateri pa je bilo mogoče pričakovati rahel padec. Mogoče je bil prevelik, ker so dekleta pričakovala, da bodo še bolj napredovala. Treba bo pogledati, kaj ni bilo dobro in to popraviti za naslednjo zimo," je pojasnil slovenski trener Sten Baloh.

Ob 14.15 bo na istem prizorišču še moška tekma.

Končni vrstni red: daljave točke 1. J. ITO JAP 130,0/124,5 258,7 2. S. TAKANAŠI JAP 127,0/126,0 251,0 3. M. LUNDBY NOR 129,0/124,5 250,8 4. K. ALTHAUS NEM 124,5/121,5 237,0 5. J. SEIFRIED. AVT 121,5/122,5 234,7 6. E. KLINEC SLO 121,0/121,0 226,6 7. C. VOGT NEM 123,0/116,5 222,3 8. C. HÖLZL AVT 115,5/128,0 215,5 9. S. WÜRTH NEM 120,0/119,0 211,0 10. J. SETO JAP 119,0/112,5 196,1 11. M. VTIČ SLO 113,5/112,0 190,9 ... 15. Š. ROGELJ SLO 102,5/118,5 178,8 17. U. BOGATAJ SLO 111,5/111,5 174,7

Končni skupni vrstni red (po 19 tekmah) 1. S. TAKANAŠI JAP 1.455 točk 2. J. ITO JAP 1.208 3. M. LUNDBY NOR 1.109 4. K. ALTHAUS NEM 776 5. D. IRASCHKO AVT 717 6. C. VOGT NEM 723 7. E. KLINEC SLO 630 8. J. SEIFRID. AVT 544 9. I. AVAKUMOVA RUS 531 10. S. WÜRTH NEM 497 11. M. VTIČ SLO 477 ... 17. Š. ROGELJ SLO 271 22. U. BOGATAJ SLO 165 33. N. KRIŽNAR SLO 74 37. E. LOGAR SLO 57





