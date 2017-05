Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dejan Vinčić s selektorjem Slobodanom Kovačem igra v finalu turškega prvenstva. Foto: odbojka.si Odbojkarji se pripravljajo na kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Foto: OZS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na zboru reprezentance manjkali selektor in pet odbojkarjev

Med pripravami z Iranom in Srbijo

2. maj 2017 ob 14:28

Kranjska Gora - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarska reprezentanca, ki jo v letošnji sezoni čakajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo, svetovna liga in evropsko prvenstvo, se je zbrala v Kranjski Gori.

Na prvem zboru je bilo 15 igralcev, peterica, vključno s selektorjem Slobodanom Kovačem, se bo zaradi klubskih obveznosti pridružila pozneje. Selektor s Halbankom iz Ankare igra v finalu turškega državnega prvenstva, tako kot tudi organizator igre Dejan Vinčić. Njun nasprotnik v finalu je Arkas Spor iz Izmirja, ki ga vodi nekdanji trener ACH-ja Volleyja Glenn Hoag, njegov pomočnik pa je Tilen Kozamernik. Halbank trenutno vodi z 2:1 v zmagah.

Prav tako sta manjkala tudi Alen Pajenk in Alen Šket, ki sta s Fenerbahčejem turško državno prvenstvo končala na tretjem mestu, ter Tine Urnaut, član Trentino Volleyja, in Klemen Čebulj, član Lube Civitanove, ki ju v italijanski superligi čakajo še finalne tekme končnice. Na prvi je Civitanova s 3:0 premagala Trentino Volley. Med izbranci tudi ni bilo libera Calcita Volleyballa Klemna Hribarja, ki bo zaradi službenih obveznosti reprezentanci na voljo po potrebi.

Do prihoda Kovača bo ekipo vodil Miklavc

V odsotnosti Kovača bo reprezentanco vodil njegov pomočnik Samo Miklavc, ki je na zboru povedal: "Kot vedno do zdaj je bil odziv na vabilo selektorja tako rekoč stoodstoten, kar nas seveda zelo veseli. Načrt treningov je pripravljen. Pomočnik Dejan Vuličević in statistik Milan Simojlović sta bila namreč v Ankari in se s selektorjem Kovačem dogovorila vse potrebno glede priprav. V prvem tednu fante čaka predvsem poudarek na telesni pripravi, za katero bo skrbel Carlo Sati, popoldanski treningi pa bodo namenjeni tehniki."

Med tistimi, ki so najbolj nestrpno pričakovali začetek priprav, je bil Jan Kozamernik, ki se je po letu dni premora zaradi študijskih obveznosti vrnil v reprezentanco: "Iskreno povedano sem se reprezentančne akcije zelo veselil, še nikoli tako kot tokrat. Komaj sem čakal, da se vse skupaj začne, in se že zelo veselim, da bomo s fanti spet spisali kakšno lepo zgodbo. Upam, da nam jo bo uspelo."

V Kranjski Gori bodo odbojkarji ostali do 13. maja. Do začetka kvalifikacij za svetovno prvenstvo bodo igrali štiri pripravljalne tekme. Za uvod se bodo v nedeljo, 14. maja, v Hočah pomerili z reprezentanco Irana, eno najboljših ekip na svetu, s katero bodo za zaprtimi vrati igrali tudi dan pozneje v Ljubljani. V soboto, 20. maja, v Šoštanj prihaja še ena velesila, Srbija. Slovenski in srbski odbojkarji se bodo srečali tudi v nedeljo, 21. maja, v Ljubljani, prav tako za zaprtimi vrati. Kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Italiji in Bolgariji, se bodo v Ljubljani začele v sredo, 24. maja, s tekmo proti Gruziji. Nasprotniki Slovenije bodo še Latvija, Portugalska, Izrael in Belgija.

T. J.