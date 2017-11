Na zimskih OI v Pjongčangu tudi "Slovenska hiša"

V Sočiju je ni bilo

10. november 2017 ob 15:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu, ki bodo med 9. in 25. februarjem 2018, bo imela Slovenija tudi t. i. "Slovensko hišo", središče športa, poslov in slavja.

Na zadnjih zimskih igrah v Sočiju Slovenske hiše ni bilo, na kar so z rahlim obžalovanjem spomnili tudi predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) na predstavitvi prihajajočega projekta na sedežu gospodarske zbornice Slovenije. Ob osmih medaljah bi bilo takrat veliko priložnosti tudi za slavja, upajo pa, da bodo vse to nadoknadili februarja 2018, ko bo v Pjongčangu zaživela Slovenska hiša.

Rdeča nit takšnega projekta, sta izpostavila generalni sekretar Blaž Perko in odgovorni za finance in marketing pri OKS Matic Švab, je druženje. V hiši se bodo zbirali in družili športniki, predstavniki športnih panog, olimpijskih komitejev, gospodarstveniki, pokrovitelji, poskrbeli pa bodo tudi za slovenske navijače, če bodo želeli v daljni Koreji občutiti kanček domačnosti.

"V slovenski hiši poleg delegacij in predstavništev, ki so pomembni partnerji OKS, ki so ključen del, da hiša sploh bo, pričakujemo visoke predstavnike slovenske države, prizadevamo si, da bi gostili tudi mednarodno srečanje olimpijcev, pa mogoče tudi predsednika Moka, povabili bomo tudi sosednje države. Lahko omenim, da se bo v tem času na zimskih igrah zbrala vsa smetana funkcionarjev, ki so pomembni za kandidaturo Planice za SP ... Verjamemo, da se bo tudi tu zgodilo kakšno srečanje. Povabljeni pa bodo vsi bodoči prireditelji olimpijskih iger, že nekaj časa se dogovarjamo s prireditelji v Pekingu," je večplasten namen slovenske hiše pojasnil Perko.

Vodja hiše nekdanji biatlonec Peter Dokl

Kot je dodal Peter Dokl, nekdanji olimpijec, zdaj pa v vlogi vodje Slovenske hiše, so zdaj v drugem od štirih korakov priprav na izvedbo projekta. Naslednji teden bodo odpravili dva kontejnerja z opremo, v enem bodo prehrambeni izdelki, v drugem pa konstrukcija hiše. Za zdaj se je za sodelovanje v različnih oblikah odločilo približno 30 slovenskih podjetij, v OKS vabijo, da imajo tisti, ki se želijo predstaviti na igrah, še nekaj dni za odločitev o sodelovanju.

"Želeli smo, da hiša v vseh možnih spektrih izžareva Slovenijo, naše okolje, domačnost. V prvi vrsti je namenjena športnikom, slavju, ne le ob osvojitvi medalj, ampak tudi kar tako. Sicer pa bodo tu dogodki, ki so že načrtovani, kot so novinarske konference in sprejemi, ter dogodki naših partnerjev. Trudimo se, da bi bila ta hiša izvrstna platforma za izvedbo takih dogodkov. Mi ponujamo okolje za organizacijo, za same stike pa prosimo Gospodarsko zbornico Slovenije in Slovensko turistično organizacijo. Je pa seveda olimpijski utrip nekaj posebnega, tudi za vse gospodarstvenike, ki z veseljem povedo, da so del tega dogajanja," je o projektu dejal Dokl.

Slovenska hiša bo v smučarskem središču Alpensia, v neposredni bližini gorske olimpijske vasi in športnih prizorišč v smučarskih skokih, biatlonu, teku na smučeh in alpskih tehničnih disciplin. Pravzaprav ne gre za hišo v strogem pomenu besede; na obširni predstavitvi projekta GregorcVrhovec arhitekti pod vodstvom Aleša Vrhovca in Vanje Gregorc, ki so poskrbeli za zasnovo, arhitekturo in notranje oblikovanje Slovenske hiše (grafično oblikovanje je delo agencije ArnoldVuga, ki ga je vodila Nataša Vuga), so pokazali, da so oziroma bodo, ko bo v Koreji vsa oprema, v slovensko hišo spremenili tamkajšnji golf klub s pripadajočo okolico.

Proračun Slovenske hiše 250.000 evrov

Vsi vpleteni v projekt Slovenske hiše so poudarili, da jih veseli, ker so z lokacijo zadeli v polno: v neposredni soseščini so tudi podobni objekti uveljavljenih alpskih držav Avstrije, Švice, Italije, Nemčije, pa tudi športno in gospodarsko močnih Švedske in ZDA. Proračun oziroma vrednost projekta slovenske hiše je sicer 250.000 evrov, kar je, kot so poudarili na predstavitvi, bržčas najmanjši proračun za takšen projekt med vsemi državami.

V hiši bosta dva odra za neformalne dogodke, zunanji in notranji, poleg tega pa bo na voljo še razstavišče za predstavitev vsebin OKS, turističnih organizacij in pokroviteljev, seveda pa ne manjka niti gostinski del s tradicionalnim slovenskim pridihom, zgled postavitve pa so arhitekti našli v konstrukciji slovenskega kozolca.

Pri opremljanju bodo sodelovala tudi številna uveljavljena slovenska podjetja (Elan, Alpina in Hosekra), za kulinarično plat bo skrbelo podjetje Jezeršek gostinstvo. Kot piko na i so poudarili, da bodo v prostorih združili tudi medijsko delovanje, saj bo imela tam svoj studio tudi RTV Slovenija.

A. V.