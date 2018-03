Nabrušena Olimpija pometla z Aluminijem

Zmaga Celje utrdila na petem mestu

7. marec 2018 ob 16:00,

Celje,Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so bili v Stožicah še kako razigrani, zabili so kar pet golov, nasprotnik Aluminij pa le enega (5:1). Celje je v prvi tekmi dneva z 2:0 ugnalo Gorico.

Ljubljančani imajo ob tekmi več zdaj štiri točke naskoka pred večnim tekmecem in najbližjim zasledovalcem Mariborom. Ta je v torek le remiziral z Rudarjem.

Olimpija je bila prepričljivo boljša, o čemer govori tudi podatek o strelih na gol (20:3). V okvir vrat so zmaji zadeli devetkrat, Kidričani le enkrat.

Olimpija prva zadela, Aluminij hitro izenačil

Zanimiv prvi polčas je postregel s tremi goli. Olimpija je povedla v šesti minuti - po podaji Mitcha Apauja z desne strani v kazenski prostor je bil tam najvišji Leon Benko, ki je z glavo matiral gostujočega vratarja. Veselje ni dolgo trajalo, saj so gostje izenačili nekaj trenutkov pozneje. Kidričani so imeli prosti strel na desni strani, žogo so nato spravili v kazenski prostor, kjer je z nekaj sreče končala pri Josipu Zebi na oddaljeni vratnici, ta pa jo je potem z močnim strelom spravil v mrežo.

Olimpijini napadi so se vrstili, premoč pa so z golom kronali v 45. minuti. Po podaji iz kota se je v gneči pred kazenskim prostorom najbolje znašel Dino Štiglec, ki je zadel za 2:1.

Benko še naprej nevaren

Benko je bil po vrnitvi na zelenico spet nevaren. Streljal je močno z okoli 20 metrov, Aluminij pa je rešil okvir vrat. Odbito žogo je Stefan Savić poslal čez vrata. Tri minute zatem se je Olimpija razveselila svojega tretjega gola. V skupni akciji je najprej streljal Rok Kronaveter, zadel je okvir vrat, odbitek pa je v mrežo pospravil Benko (3:1).

Kronaveter je po nekaj zgrešenih priložnostih gol z glavo iz bližine zabil v 63. minuti (4:1). Niti deset minut ni minilo, ko so se zmaji veselili novega gola, in to kakšnega. Danijel Miškić, ki je vstopil v igro v 66. minuti, je v 70. minuti streljal od daleč z okoli 30 metrov.

Celjani prek zdesetkane Gorice

Celjani so brez kaznovanega Rudija Požega Vancaša prišli do zmage nad močno zdesetkano zasedbo Gorice, pri kateri so manjkali Grega Sorčan, Miha Gregorič, Rok Grudina, Jaka Kolenc, Miran Burgič, Andrija Filipović, Semir Smajlagić ter kaznovani Uroš Celcer, manjkal je tudi Kyrian Nwabueze. S sedmo zmago v sezoni so se utrdili na petem mestu lestvice, današnjim tekmecem, ki so z enajstim porazom na šestem mestu, pa so pobegnili za štiri točke.

Celjani so odlično začeli tekmo in že v četrti minuti povedli. Po podaji Amadeja Brecla je zadel Luka Kerin, ki je sprožil s približno 15 metrov malce z leve strani in žogo od nasprotne vratnice poslal v gol. Za Kerina je bil to prvenec v sezoni. Tudi v naslednjih minutah so bili gostitelji tisti, ki so bili nevarnejši, sprožili so še nekaj strelov.

V 66. minuti so Celjani podvojili prednost. Lupeta je po lepi podaji sam stekel proti vratom Gorice, malce z leve sprožil, Štrukelj je žogo odbil, a na njegovo nesrečo v soigralca Alena Jogana, od katerega se je žoga odbila v mrežo.

V nadaljevanju so Celjani brez posebnih težav ohranjali zanesljivo prednost, vmes sicer še enkrat zadeli, a so sodniki zadetek upravičeno razveljavili zaradi prepovedanega položaja Lupete.

Prva liga TS, 21. krog, sredini tekmi

OLIMPIJA - ALUMINIJ 5:1 (2:1)

1.100; Benko 6., 59., Štiglec 45., Kronaveter 63., Miškić 70.; Zeba 9.

Olimpija: Ivačič, Apau, Ilić , Uremović, Štiglec, Tomić, Čanađija ( 66./Miškić), Savić ( 75./Davidson), Alves ( 60./Oduwa), Kronavater, Benko .

Aluminij: Kovačić, Jakšić, Šme, Ploj, Zeba, Krajnc ( 87./Makengo), Vrbanec, Ibrahim Mensah ( 38./Ivančić), Petrović, Nunić, Marinšek ( 76./Štor).

Sodnik: Bojan Mertik.

CELJE - GORICA 2:0 (1:0)

350; Kerin 4., Jogan 66./ag

Celje: Jurhar, Vidmajer ( 34./Andrejašič), Džinić, Stojinović, Brecl, Pišek , Cvek, Kerin ( 39./Šauperl), Pungaršek ( 78./Predragović), Lupeta, Vizinger.

Gorica: Štrukelj, Škarabot, Jogan, Kavčič, Tomiček ( 23./Curk), Žigon, Šantek, Tešija ( 76./Humar), Nagode, Osuji, Edafe ( 60./Gulič).

Sodnik: Nejc Kajtazović.

Torek, 3. aprila, ob 15.00:

KRŠKO - TRIGLAV

Torkovi tekmi:

MARIBOR - RUDAR 2:2 (0:0)

1.200; Tavares 64., Mešanović 85.; Tučić 56., Radić 91.



Nova Gorica (brez gledalcev):

ANKARAN HRVATINI - DOMŽALE 0:4 (0:2)

Melnjak 4., 89., Alvir 38., Bizjak 64.

PRVA LIGA SLOVENIJE, LESTVICA OLIMPIJA 21 15 4 2 38:10 49 MARIBOR 20 13 6 1 34:13 45 DOMŽALE 19 10 4 5 37:16 34 RUDAR 19 9 3 7 25:19 30 CELJE 20 7 6 7 25:26 27 GORICA 20 7 2 11 21:29 23 KRŠKO 18 5 4 9 24:34 19 ALUMINIJ 20 4 6 10 21:33 18 TRIGLAV 19 3 5 11 16:34 14 ANKARAN HRVATINI 20 2 6 12 18:45 12

