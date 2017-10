Nad Slovenijo z napadalno trojko Kane-Rashford-Sterling

Tekma bo v četrtek ob 20.45

4. oktober 2017 ob 10:18

Kljub temu, da je angleška nogometna reprezentanca na pragu uvrstitve na svetovno prvenstvo, prihajajoča tekma s Slovenijo na Wembleyju ni v ospredju medijskega zanimanja na Otoku.

Še največ se piše o Raheemu Sterlingu, ki naj bi se vrnil v začetno postavo. Napadalec Manchester Cityja je septembra doživel ponižanje in bi na tekmi z Malto zamenjan že ob polčasu. Naslednjo tekmo proti Slovaški ga je selektor Gareth Southgate posadil na klop.

Sterling je od takrat za City zabil štiri gole, na roko pa mu gre tudi suspenz Delle Allija, tako da ga v Angliji vsi pričakujejo v prvi postavi. S Harryjem Kanom, ki je septembra zabil 13 golov, in Marcusom Rashfordom naj bi tvoril udarno napadalno trojko, ki bi Angleže že v četrtek popeljala na svetovno prvenstvo. Tako bi bila nedeljska tekma v Litvi le še formalnost in priložnost za dokazovanje rezervistov.

"Želim si boj za mesto v prvi postavi, vendar tokrat to ne bo možno zaradi številnih poškodb. Ne želim si, da bi bilo igralcem preveč udobno," je povedal Southgate, ki o Sloveniji ni spregovoril še nit besede.

Anglija za vozovnico za Rusijo 2018 potrebuje le točko. Če bi Slovenija presenetila v Angliji in bi Škoti doma premagali Slovaško, bi imeli Slovenci in Škoti pred zadnjim krogom po 17 točk, Slovaška 15, Anglija pa 20 (in slabše razmerje s Slovenci). Tako bi o drugem mestu - ob predpostavki, da bi Angleži slavili v Litvi - odločala prav zadnja medsebojna tekma Slovenije in Škotske.

Če bi Slovenija zmagala v Londonu in bi Slovaška slavila na Škotskem, pa bi to pred zadnjim krogom pomenilo 20 točk Angležev, 18 Slovaške, 17 Slovenije in 14 Škotske. V tem primeru bi bile možnosti za slovensko drugo mesto precej skromne, saj bodo Slovaki nazadnje doma gostili Malto, Angleži pa bodo igrali v Litvi.

Četrtek ob 20.45:

ANGLIJA - SLOVENIJA

Sodnik: Felix Zwayer (NEM)

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

MALTA - LITVA

ŠKOTSKA - SLOVAŠKA

Nedelja ob 18.00:

SLOVENIJA - ŠKOTSKA

Sodnik: Jonas Eriksson (ŠVE)

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

SLOVAŠKA - MALTA

LITVA - ANGLIJA

Lestvica: ANGLIJA 8 6 2 0 16:3 20 SLOVAŠKA 8 5 0 3 14:6 15 SLOVENIJA 8 4 2 2 10:4 14 ŠKOTSKA 8 4 2 2 14:10 14 LITVA 8 1 2 5 6:18 5 MALTA 8 0 0 8 2:21 0

