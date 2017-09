Nadal do tretje zmage v New Yorku in 16. grand slama v karieri

Anderson si ni priigral nobene priložnosti za brejk

10. september 2017 ob 22:14,

zadnji poseg: 11. september 2017 ob 00:53

New York - MMC RTV SLO

Rafael Nadal je v finalu Odprtega prvenstva ZDA s 6:3, 6:3 in 6:4 premagal Kevina Andersona. Prvi igralec sveta je upravičil vlogo favorita, Južnoafričan je prvem finalu turnirja za grand slam naredil preveč napak.

31-letni Španec je bil na igriščih Flushing Meadowsa najboljši že v letih 2010 in 2013. S 16. naslovom na turnirjih velike četverice se je približal Rogerju Federerju, ki jih ima 19. V žep je pospravil kar 3,7 milijona ameriških dolarjev in se še utrdil na prvem mestu lestvice ATP.

Vpisal se je v elitni NY klub

Nadal je na celotnem turnirju izgubil le tri nize in se veseli druge zmage na turnirjih velike četverice v letošnjem letu, junija je desetič osvojil Roland Garros. Izjemnio leto je nakazal že januarja v Melbournu, ko je v finalu izgubil proti Federerju v petih nizih. Zdaj spada v elitno druščino tenisačev, ki imajo v vitrini vsaj tri lovorike iz New Yorka v moderni teniški dobi. Federer, Pete Sampras in Jimmy Connors so zmagali petkrat, John McEnroe štirikrat, Ivan Lendl pa prav tako trikrat.

Pri mreži ni izgubil niti točke

Finalni obračun je trajal dve uri in 27 minut. Nadal ni dopustil niti ene priložnosti za brejk, le v zadnji igri obračuna je Andersona prišel do izenačenja. V celotnem obračunu je Južnoafričan osvojil le 15 točk na servis Španca. Španec je prišel k mreži 16-krat in vedno tudi osvojil točko.

Južnoafričan presegel vsa pričakovanja

Anderson je postal prvi Južnoafričan, ki se je uvrstil v finale v New Yorku. 32. igralec sveta je bil najnižje uvrščeni tenisač v finalu US Opna v modernem teniškem obdobju (od leta 1973 naprej). 31-letnik je serviral največ asov na letošnjem turnirju (124), v finalu jih je zadel le deset. Le 59 odstotkov prvih servisov je poslal v polje. Kar štirikrat je izgubil začetni udarec in naredil 40 neizsiljenih napak. Anderson je unovčil ugoden žreb, saj v spodnji polovici tabele ni bilo veliko favoritov. Alexander Zverev in Marin Čilić sta izpadla že v prvem tednu.

Anderson se je mučil vsako igro na svoj servis

Že na začetku obračun je imel Nadal jasen načrt. Močne servise je vračal kar pet metrov za osnovno črto, stal je tik pred linijskim sodnikom. V maratonski tretji igri je Anderson rešil dve priložnosti za brejk. Nadal je ekspresno dobil igre na svoj začetni udarec, Anderson pa se je mučil. V peti igri je uspel rešiti še dve priložnosti za brejk, v sedmi igri pa je naredil dvojno napako in poslal forhend v avt. Rafa je povedel s 4:3 in nato še v deveti igri odvzel servis Južnoafričanu, niz je zaključil z volejem pri mreži po 58 minutah.

Nadal ni dopustil niti najmanjše priložnosti

V drugem nizu je Anderson izgubil servis v peti igri, ko je Nadal odigral dva voleja in zaključil s "smashem", nato pa zarjovel v slogu leva iz Manacorja. Uspel je vračati močne začetne udarce in nato po pravilu dobival daljše izmenjave iz osnovne črte. Anderson ni bil dovolj odločen pri mreži, da bi hitro zaključeval točke in hitro se je znašel v težavah.

Že po uvodni igri tretjega niza je bilo jasno, da se finalni obračun ne bo zavlekel, saj je Anderson poslal forhend prek osnovne črte. Nadal je hitro povišal na 2:0 in nato zanesljivo zadržal prednost. Dvoboj je zaključil z bekhend volejem in s tem le še zaokrožil sijajno igro pri mreži, ki sicer ni njegov zaščitni znak.

Posebno posvetilo stricu Toniju

"Po nekaj letih težav s poškodbami se mi je res letos vse izšlo. Vse od januarja v Avstraliji sem igral na zelo visoki ravni. V dveh tednih v New Yorku sem zaokrožil zelo uspešno sezono na turnirjih velike četverice. Če ne bi bilo strica Tonija, najbrž sploh ne bi igral tenisa. Vseskozi mi je stal ob strani in ne morem se mu dovolj zahvaliti. Vsekakor ena izmed najbolj pomembnih oseb v mojem življenju," je pojasnil Nadal, ki bo od naslednje sezone naprej sodeloval le še s Carlosom Moyo, Toni Nadal ne bo več potoval z njim po turnirjih.

Dva neverjetna tedna za Andersona

"Rafa je eden največjih ambasadorjev našega športa. Že celotno kariero ga spremljam, saj sva isti letnik. Lahko rečem, da je moj idol. To sta bila dva neverjetna tedna zame. Seveda sem želel zmagati turnir, a vseeno se bom še naprej boril za zmago na velikem turnirju," je povedal Anderson, ki ni bil preveč potrt.

Hingisova kraljica igre dvojic

Martina Hingis je osvojila še drugi naslov v konkurenci dvojic v New Yorku. Turnirski zmagi med mešanimi dvojicami je dodala še zmago v ženskih dvojicah, v finalu sta skupaj s Tajvanko Jung Jan Čan s 6:3 in 6:2 premagali češki par Lucie Hradecka/Katerina Siniakova.

Za Hingisovo je to že 13. naslov v dvojicah na turnirjih za grand slam, za Janovo pa prvi. Skupno je Švicarka osvojila že 27 turnirjev za grand slam, poleg 13 med ženskimi dvojicami, še sedem med posameznicami in sedem med mešanimi dvojicami. V New Yorku je bila med posameznicami najboljša le enkrat (leta 1997 je v finalu ugnala Venus Williams), med ženskimi pari trikrat, med mešanimi pari pa dvakrat. Letos se zmage ni veselila le na Roland Garrosu.

"Med posameznicami sem tu zmagala leta 1997, kdo bi si mislil, da se bom veselila tudi dvajset let pozneje," je bila vesela Švicarka, ki bo 30. septembra stara 37 let.

Finale, moški:

NADAL (ŠPA/1) - ANDERSON (JAR/28)

6:3, 6:3, 6:4

Statistika Nadal

Anderson

Prvi servis (%) 63 59 Asi 1 10 Dvojne napake 1 4 Neizsiljene napake 11 40 Winnerji 30 32 Osvojene točke 102 78 Osv. točke na mreži 16/16 16/34 Priložnosti za brejk 4/9 0/0



Dvojice (Ž), finale:

ČAN/HINGIS (TJV/ŠVI/2) -

HRADECKA/SINIAKOVA (ČEŠ/7)

6:3, 6:2



Zmagovalci Odprtega prvenstva ZDA v zadnjih 30 letih:

1987 - Ivan Lendl

1988 - Mats Wilander

1989 - Boris Becker

1990 - Pete Sampras

1991 - Stefan Edberg

1992 - Stefan Edberg

1993 - Pete Sampras

1994 - Andre Agassi

1995 - Pete Sampras

1996 - Pete Sampras

1997 - Patrick Rafter

1998 - Patrick Rafter

1999 - Andre Agassi

2000 - Marat Safin

2001 - Lleyton Hewitt

2002 - Pete Sampras

2003 - Andy Roddick

2004 - Roger Federer

2005 - Roger Federer

2006 - Roger Federer

2007 - Roger Federer

2008 - Roger Federer

2009 - Juan Martin del Potro

2010 - Rafael Nadal

2011 - Novak Đoković

2012 - Andy Murray

2013 - Rafael Nadal

2014 - Marin Čilić

2015 - Novak Đoković

2016 - Stan Wawrinka

2017 - Rafael Nadal

