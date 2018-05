Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Rafael Nadal je za zmago nad Damirjem Džumhurjem potreboval zgolj uro in dve minuti. Foto: Reuters Novak Đoković se veseli točke proti Nikolozu Basilašviliju. Foto: Reuters Dodaj v

Nadal ekspresno opravil z Džumhurjem

Đoković mirno prek Basilašvilija

16. maj 2018 ob 16:45

Rim - MMC RTV SLO

Ni skrivnost, da španski teniški as Rafael Nadal na pesčeni podlagi igra izjemno. To je potrdil tudi v dvoboju 2. kroga teniškega turnirja v Rimu, ko je s 6:1 in 6:0 'odpihnil' Damirja Džumhurja.

Džumhur, 31. igralec sveta, se je letos z Nadalom že srečal, in sicer na Odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, kjer prav tako ni imel možnosti za uspeh. Nadal je odlično igral na osnovni črti, nasprotnika je lomil predvsem s silovitimi forehand udarci, ki so postali že njegov zaščitni znak.

Brez večjih težav je osvajal točke, kazalo je že, da bo v prvem nizu nasprotniku 'zavezal kravato', a je 25-letnik iz Sarajeva le zadržal svoj začetni udarec za 5:1, potem ko je ubranil eno break žogico. Vseeno to ni bilo dovolj za kakršno koli vrnitev, prvi niz je gladko izgubil s 6:1. Še slabše se je odrezal v drugem nizu, konkurenčen je bil le v uvodni igri, ki jo je izgubil, nato je Nadal stopil na plin, Džumhurju je dovolil le pet osvojenih točk (6:0).

"Nole" gladko v osmino finala

Relativno lahko delo je imel tudi Srb Novak Đoković, ki je v dveh nizih odpravil Gruzijca Nikoloza Basilašvilija. Ta ni imel svojega dne, storil je odločno preveč nevsiljenih napak in kar osem dvojnih napak, nazadnje v zadnji točki dvoboja. V prvem nizu se je dobro držal vse do desete igre, ko mu je Đoković odvzel začetni udarec in niz zaključil s 6:4. V drugem sta Srbu uspela dva breaka iz dveh priložnosti, z zadnjo je dvoboj tudi zaključil s 6:2.

Rim (M), 2. krog, tabela

(5.444.985 evrov, pesek)

NADAL (ŠPA/1) - DŽUMHUR (BiH)

6:1, 6:0

HAASE (NIZ) - SHAPOVALOV (KAN)



GOJOWCZYK (NEM) - SONEGO (ITA)

6:3, 6:4

FOGNINI (ITA) - THIEM (AVT/6)

6:4, 1:6, 6:3

DIMITROV (BLG/3) - NIŠIKORI (JAP)



KOHLSCHREIBER (NEM) - SOCK (ZDA/13)

6:4, 6:3

ĐOKOVIĆ (SRB/11) - BASILAŠVILI (GRU)

6:4, 6:2

RAMOS VINOLAS (ŠPA) - ISNER (ZDA/8)

6:7, 7:6, 7:6

ANDERSON (JAR/7) - BEDENE (SLO)



CARRENO BUSTA (ŠPA/10) - JOHNSON (ZDA)

6:4, 2:6, 6:4

SCHWARTZMAN (ARG/14) - PAIRE (FRA)



ČILIĆ (HRV/4) - HARRISON (ZDA)



DEL POTRO (ARG/5) - CICIPAS (GRČ)



GOFFIN (BEL/9) - CECCHINATO (ITA)

5:7, 6:2, 6:2

POUILLE (FRA/16) - EDMUND (VB)



A. ZVEREV (NEM/2) - BERRETINI (ITA)

Rim (Ž), 2. krog, tabela

(2.703.000 evrov, pesek)



HALEP (ROM/1) - OSAKA (JAP)

6:1, 6:0

KEYS (ZDA/13) - VEKIĆ (HRV)

7:6, 7:6

STEPHENS (ZDA/9) - KANEPI (EST)

6:0, 5:7, 6:4

GARCIA (FRA/7) - BABOS (MAD)

6:3, 6:4

MUGURUZA (ŠPA/3) - GAVRILOVA (AVS)



CIBULKOVA (SLK) - ŠARAPOVA (RUS)



KONTA (VB) - HSIEH (TJV)

6:0, 6:4

OSTAPENKO (LAT/5) - ŽANG (KIT)

6:2, 7:5

SAKARI (GRČ) - PLIŠKOVA (ČEŠ/6)

3:6, 6:3, 7:5

KERBER (NEM/11) - BEGU (ROM)



KASATKINA (RUS/14) - COLLINS (ZDA)

6:2, 6:3

SVITOLINA (UKR/4) - MARTIĆ (HRV)

6:1, 6:2

V. WILLIAMS (ZDA/8) - VESNINA (RUS)



KONTAVEIT (EST) - KUZNECOVA (RUS)

7:5, 7:5

SEVASTOVA (LAT/15) - KRUNIĆ (SRB)



WOZNIACKI (DAN/2) - VAN UYTVANCK (BEL)

