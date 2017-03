Nadal - Fognini prvi polfinalni par Miamija

Klepačeva ostala brez polfinala dvojic

29. marec 2017 ob 23:00,

zadnji poseg: 30. marec 2017 ob 08:34

Miami - MMC RTV SLO

Fabio Fognini se je prvič prebil v polfinale mastersa v Miamiju. Po uri in sedmih minutah je izločil drugega nosilca Keija Nišikorija s 6:4 in 6:2.

Za vstop v finale se bo pomeril z Rafaelom Nadalom, ki je s 6:2, 6:3 izločil Jacka Socka.

Nišikori je bil popolnoma razglašen na osrednjem igrišču Crandon Parka. V četrti igri je izgubil servis brez dobljene točke. Pri vodstvu s 5:3 je Italijan serviral za zmago v uvodnem nizu, a je uspelo Nišikoriju z brejkom ujeti priključek. V deseti igri je nato znova naredil preveč napak in Fognini je unovčil drugo zaključno žogo. V drugem nizu je Nišikori zaigral še slabše, v drugi in šesti igri je oddal začetni udarec. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 61:48.

Nadal je v večernem obračunu odpravil Socka v uri in 25 minutah. Španec je silovito začel dvoboj, povedel s 3:0 in osvojil prvi niz še z drugim odvzetim servisom Američanu. Sock je v drugem nizu povedel z 2:0, a je Nadal osvojil naslednje štiri igre. Nadal je v finalu Miamija igral štirikrat, vendar nikoli ni zmagal. V zadnjih šestih dvobojih proti Fogniniju je trikrat zmagal in trikrat izgubil.

Klepačeva ostala brez polfinala dvojic

Andreji Klepač in Španki Marii Jose Martinez Sanchez se ni uspelo uvrstiti v polfinale turnirja dvojic.

Potem ko sta v drugem krogu presenetili prvi nosilki Čehinjo Lucie Šafarovo in Američanko Bethanie Mattek-Sands, sta morali v četrtfinalu priznati premoč Kitajki Jung Jan Čan in Švicarki Martini Hingis.

Peti nosilki sta bili boljši s 6:4 in 6:2. Glavni razlogi za poraz slovensko-španske dvojice so bili slab servis in tudi preveč neizsiljenih napak.

Že prej se je od turnirja poslovila tudi druga slovenska predstavnica Katarina Srebotnik.

Četrtfinale (M), tabela:

KYRGIOS (AVS/12) - A. ZVEREV (NEM/16)



FEDERER (ŠVI/4) - BERDYCH (ČEŠ/10)



NADAL (ŠPA/5) - SOCK (ZDA/13)

6:2, 6:3

FOGNINI (ITA) - NIŠIKORI (JAP/2)

6:4, 6:2



Četrtfinale (Ž), tabela:

V. WILLIAMS (ZDA/11) - KERBER (NEM/1)

7:5, 6:3



KONTA (VB/10) - HALEP (ROM/3)

3:6, 7:6 (7), 6:2



WOZNIACKI (DAN/12) - ŠAFAROVA (ČEŠ)

6:4, 6:3



PLIŠKOVA (ČEŠ/2) - LUČIĆ BARONI (HRV/26)

6:3, 6:4

A. G.