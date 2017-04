Nadal hiti proti deseti lovoriki v Barceloni

Šarapova v odlični formi po vrnitvi

27. april 2017 ob 20:03

Barcelona, Stuttgart - MMC RTV SLO

Rafael Nadal je z odličnimi servisi premagal Kevina Andersona s 6:3 in 6:4 v osmini finala turnirja v Barceloni. Južnoafričan si ni priigral niti ene priložnosti za odvzem servisa.

Po deseti zmagi v Monte Carlu kralj peska lovi deseto lovoriko tudi v Barceloni. Obračun je začel sijajno, saj je hitro povedel s 3:0 in prednost zanesljivo zadržal do konca uvodnega niza. Anderson je v prvem nizu osvojil le štiri točke na servis Nadala. V drugem nizu je Južnoafričan izgubil servis v tretji igri, Rafa pa je oddal le tri točke na svoj začetni udarec.

"Servis mi je res stekel. Zelo dobro sem menjaval strani. Takoj po servisu mi je uspelo zaključiti točko po forhendu. Zelo sem zadovoljen z igro in veselim se nadaljevanja turnirja," je bil nasmejan Nadal, ki je za zmago potreboval uro in 33 minut.

V četrtfinalu ga v petek čaka Hjeon Čung. Korejec je izločil Alexandra Zvereva s 6:1 in 6:4. Med osmerico se je prebil tudi prvi nosilec Andy Murray, ki je ugnal Feliciana Lopeza s 6:4 in 6:4.

Šarapova blesti v Stuttgartu

Marija Šarapova je po 15-mesečni odsotnosti zaradi dopinškega prekrška stopila nazaj na veliko sceno. V obeh dvobojih v Stuttgartu je navdušila, v osmini finala je izločila rojakinjo Jekaterino Makarovo s 7:5 in 6:1. V izenačenem prvem nizu je odločil brejk v 12. igri. V drugem nizu je Makarova popolnoma popustila in izgubila zadnjih pet iger.

Hitro slovo branilke naslova Kerberjeve

Branilka naslova Angelique Kerber je izpadla v osmini finala. Kristina Mladenovic je ugnala Nemko s 6:2 in 7:5. V letošnji sezoni Kerberjeva ni niti bleda senca lanske. Tokrat je kar štirikrat izgubila servis in naredila številne neizsiljene napake.

Srebotnikova in Spearsova v polfinalu dvojic

Katarina Srebotnik se je na turnirju WTA v Stuttgartu uvrstila v polfinale v konkurenci dvojic. V paru z Američanko Abigail Spears, s katero sta prvi nosilki, sta v četrtfinalu izločili ameriško-nemško dvojico Asia Muhammad/Laura Siegemund s 6:1 in 7:6 (4). V polfinalu Srebotnikovo in Spearsovo čakata Čehinja Andrea Hlavačkova in Avstralka Samantha Stosur.

Jakupovićeva brez boja v polfinale Carigrada

Dalila Jakupović se je s skupaj z Ukrajinko Nadjo Kičenok v konkurenci dvojic uvrstila v polfinale turnirja WTA v Carigradu. V današnjem četrtfinalu sta namreč dvoboj brez boja predali Kanadčanka Eugenie Bouchard in Belgijka Kirsten Flipkens. Predtem sta Jakupovićeva in Kičenokova v 1. krogu izločili prvi nosilki Tajvanko Su Vej Hsjeh in Turkinjo Ipek Soylu.

BARCELONA, osmina finala, tabela

(2.373.330 evrov, pesek)



MURRAY (VB/1) - F. LOPEZ (ŠPA/16)

6:4, 6:4

RAMOS VINOLAS (ŠPA/10) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/6)

6:2, 3:6, 6:4

THIEM (AVT/4) - EVANS (VB)

7:6, 6:2

SUGITA (JAP) - CARRENO BUSTA (ŠPA/7)

6:3, 6:3

ČUNG (KOR) - A. ZVEREV (NEM/8)

6:1, 6:4

NADAL (ŠPA/3) - ANDERSON (JAR)

6:3, 6:4

HAČANOV (RUS) - GOFFIN (BEL/5)

6:7, 6:3, 6:4

ZEBALLOS (ARG) - PAIRE (FRA/17)

6:4, 3:6, 7:6





STUTTGART, osmina finala, tabela

(776.000 am. dolarjev, pesek)

MLADENOVIC (FRA) - KERBER (NEM/1)

6:2, 7:5

SUAREZ NAVARRO (ŠPA) - VESNINA (RUS)

6:2, 6:4

KONTAVIET (EST) - MUGURUZA (ŠPA/5)

2:6, 7:6, 6:1

ŠARAPOVA (RUS) - MAKAROVA (RUS)

7:5, 6:1

SEVASTOVA (LAT) - KONTA (VB/6)

6:3, 7:5

HALEP (ROM/4) - STRYCOVA (ČEŠ)

6:2, 6:3

SIEGEMUND (NEM) - KUZNECOVA (RUS/8)

6:4, 6:3

PLIŠKOVA (ČEŠ/2) - VANDEWEGHE (ZDA)

7:6, 6:4

