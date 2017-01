Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kmalu bodo minila tri leta, odkar je Rafael Nadal dobil zadnji turnir za grand slam. Foto: Reuters Serena Williams je na prvi servis izgubila le štiri točke. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nadal in Zverev v napetem dvoboju lovita osmino finala

Serena Williams niza suverene igre

21. januar 2017 ob 08:00

Melbourne - MMC RTV SLO

V Melbournu bodo danes znani vsi udeleženci osmine finala uvodnega grand slama sezone. V ospredju je obračun med Rafaelom Nadalom in Alexandrom Zverevom.

Trenutni izid v nizih je 1:1. Dvoboj je bolje začel Nemec, ki mu je že v prvi igri uspelo odvzeti servis. To prednost je zadržal vse do konca niza, ki ga je dobil s 6:4. Tudi v drugem nizu je odločil en sam brejk, ki je Špancu uspel v četrti igri, niz je dobil s 6:3.

Serena Williams izgubila štiri igre

Končana je glavnina obračunov v ženski konkurenci. Odlične igre še vedno prikazuje Serena Williams, ki je rojakinjo Nicole Gibbs premagala s 6:1 in 6:3. "Igrala sem dobro, najbolj sem vesela, da sem igre s treningov uspela prenesti na tekme. Upam, da bom nadaljevala v podobnem ritmu," je navdušeno pripovedovala druga igralka sveta.

Makarova izločila šesto nosilko

Za presenečenje je poskrbela Rusinja Jekaterina Makarova, ki je s 6:2, 6:7 in 6:3 izločila šesto nosilko Dominiko Cibulkovo. "Še nikoli prej nisem premagala Cibulkove, a dvakrat sem izgubila po treh nizih, zato sem pričakovala napet, dolg obračun. Vodila sem že s 6:2 in 4:0, nato je začela igrati res nor tenis. Zgodil se je preobrat, zadovoljna pa sem, da sem se v zadnjem nizu spet zbrala," je povedala Makarova.

Moški, 3. krog, spodnji del tabele:

MONFILS (FRA/6) - KOHLSCHREIBER (NEM/32)



NADAL (ŠPA/9) - A. ZVEREV (NEM/24)



BAUTISTA AGUT ŠPA/13 - FERRER (ŠPA/21)



RAONIĆ (KAN/3) - SIMON (FRA/25)



THIEM (AVT/8) - PAIRE (FRA)

6:1, 4:6, 6:4, 6:4

GOFFIN (BEL/11) - KARLOVIĆ (HRV/20)

6:3, 6:2, 6:4

DIMITROV (BLG/15) - GASQUET (FRA/18)



CARRENO BUSTA (ŠPA/30) - ISTOMIN (UZB)

Ženske, 3. krog, spodnji del tabele:

PLIŠKOVA (ČEŠ/5) - OSTAPENKO (LAT)



BACSINSZKY (ŠVI/12) - GAVRILOVA AVS/22



BRADY (ZDA) - VESNINA (RUS/14)

7:6 (4), 6:2

LUČIĆ BARONI (HRV) - SAKKARI (GRČ)

3:6, 6:2, 6:3

MAKAROVA (RUS/30) - CIBULKOVA (SLK/6)

6:2, 6:7 (3), 6:3

KONTA (VB/9) - WOZNIACKI (DAN/17)

6:3, 6:1

STRYCOVA (ČEŠ/16) - GARCIA (FRA/21)

6:2, 7:5

S. WILLIAMS (ZDA/2) - GIBBS (ZDA)

6:1, 6:3

S. J.