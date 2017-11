Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Rafael Nadal je stisnil zobe, a ugotovil, da v takšnem stanju v Londonu ne more igrati. Foto: Reuters David Goffin na lestvici ATP zaseda 8. mesto. Foto: Reuters Sorodne novice Federer uspešno čez prvo oviro v Londonu

Nadal izgubil in zaradi poškodbe kolena že končal sezono

Thiem v ključnih trenutkih naredil dve zaporedni dvojni napaki

13. november 2017 ob 18:12,

zadnji poseg: 13. november 2017 ob 23:58

London - MMC RTV SLO

Na zaključnem teniškem turnirju elitne osmerice v Londonu so se začeli tudi boji v skupini Peta Samprasa. David Goffin je v treh nizih ugnal Rafaela Nadala, Grigor Dimitrov pa Dominica Thiema.

Belgijec Goffin je prvega igralca sveta strl s 7:6 (5), 6:7 (4) in 6:4, po porazu pa je Španec povedal, da zaradi poškodbe kolena že končuje letošnjo sezono. Nadal si je sicer že prej zagotovil, da bo leto, v katerem je dobil Roland Garros in US Open, končal kot številka ena na lestvici ATP.

"Zaradi dogodka, mesta in sebe sem moral poskusiti, a resnično ne morem igrati. Med dvobojem sem se zelo boril, a vedel sem, da bo to verjetno moj zadnji obračun v sezoni, saj nikakor nisem užival. Čudež je bil, da sem bil točkovno tako blizu. Razočaran sem, vendar ne bom jokal. Imel sem nepozabno sezono," je dejal 31-letni tenisač z Majorke, ki je v drugem nizu ubranil štiri zaključne žogice Goffina za zmago.

Dodal je, da bi končal sezono tudi, če bi premagal Belgijca. Pred dvema tednoma je turnir serije masters v Parizu zaradi bolečin v desnem kolenu končal pred četrtfinalom. Namesto Nadala bo na preostalih dveh dvobojih igral njegov rojak Pablo Carreno Busta.

Šestopostavljeni Dimitrov je slavil zmago s 6:3, 5:7 in 7:5. Bolgar je tekmecu trikrat vzel servis. V odločilnem nizu mu je to uspelo v enajsti igri, ki se je končala brez osvojene točke Thiema, in na koncu z dvema zaporednima dvojnima napakama. V zadnji igri je Dimitrov povedel s 15:40, izkoristil pa je tretjo zaključno žogo. Dvoboj je trajal dve uri in 21 minut.

